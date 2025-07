Navegador Vivaldi ganha integração nativa com a Proton VPN

O Vivaldi anunciou hoje uma parceria a qual resultou na integração da Proton VPN ao seu navegador para desktops. Com a novidade, usuários agora podem navegar na web com mais segurança e privacidade — que são pontos de negócio importantes para as duas empresas.

Publicidade

Sem necessidade de downloads ou instalações adicionais, a Proton VPN leva ao Vivaldi recursos já bastante populares, como a possibilidade de ocultar o seu endereço IP, acessar sites bloqueados geograficamente ou bloquear scripts maliciosos.

Tudo isso com uma política de privacidade estrita sem logs e criptografia de código aberto com padrões reconhecidos como AES-256 e ChaCha20. Além disso, a rede de servidores da Proton é combinada a um acelerador para aumentar as velocidades em até 400%.

O Vivaldi destacou que a escolha da Proton, além de questões de privacidade, se deu por se tratar de uma empresa europeia — isso num momento em que o continente impõe regulações contra Big Techs e presencia uma escalada nas tensões com os Estados Unidos.

Publicidade

A Proton provou consistentemente ser um tipo raro de empresa de tecnologia. Ela desafiou as leis de vigilância invasivas, levou os governos aos tribunais e defendeu os direitos dos usuários em todos os lugares. Sua missão é transparente, e suas ações falam mais alto do que o marketing jamais poderia. A Proton é comandada por uma organização sem fins lucrativos suíça e não tem inclinações políticas, assim como o Vivaldi é politicamente neutro.

Para usar a Proton VPN no Vivaldi, basta estar com o navegador atualizado e clicar no botão “VPN”, na barra de ferramentas. Após isso, é só fazer login com sua conta da Proton (é possível também entrar com sua conta do Vivaldi) e virar o interruptor para ativar a proteção.

A VPN está disponível em sua versão gratuita para todos os usuários do navegador, sem limites de largura de banda. Alguns recursos, no entanto, só estão disponíveis para assinantes da Proton VPN — tal e qual já acontece com a versão tradicional da plataforma.

NOTA DE TRANSPARÊNCIA: O MacMagazine recebe uma pequena comissão sobre vendas concluídas por meio de links deste post, mas você, como consumidor, não paga nada mais pelos produtos comprando pelos nossos links de afiliado.