Nintendo lança app com notícias e conteúdos diários sobre seus jogos

A Nintendo anunciou hoje na Nintendo Direct (transmissão na qual são anunciadas novidades de games da franquia) o app mobile Nintendo Today!, que atualiza diariamente o usuário com diversos conteúdos sobre a gigante dos games — e está disponível para iOS e Android.

Na apresentação do app, feita pelo icônico criador da franquia Super Mario, Shigeru Miyamoto, é possível ver como ele funciona. O Nintendo Today! tem uma interface parecida com a de redes sociais, exibindo notícias, vídeos, imagens, dicas de jogos, quizzes e histórias ilustradas de diversos jogos e personagens da empresa — como Pikmin e Animal Crossing — nas quais o usuário pode interagir e adaptar o feed de acordo com os seus interesses.

Além disso, o app promete trazer em primeira mão as principais notícias gerais sobre a Nintendo, como transmissões de eventos e novidades sobre o Switch 2, que será lançado no segundo semestre deste ano. Segundo a empresa, atualizações sobre o novo console serão publicadas diariamente no app.

O Nintendo Today! é altamente personalizável: além de filtrar as preferências de games e franquias para oferecer conteúdos mais direcionados, o app permite que o usuário escolha um tema principal para a interface, entre franquias como Super Mario, The Legend of Zelda, Animal Crossing, Pikmin e Splatoon.

O tema escolhido também acompanha um interessante calendário animado, que pode ser usado como um widget no iOS/Android, marcando eventos e lançamentos importantes e ajudando a acompanhar os conteúdos do app.

Oferecer entretenimento e novidades diariamente no app é uma boa estratégia para manter a fiel legião de fãs da Nintendo engajada com seus lançamentos.

O Nintendo Today! já esta disponível para download na App Store e, para começar a utilizá-lo, basta fazer login com a sua Conta Nintendo.