★ Novo OPPO Reno13 F 5G: tecnologia avançada em um design surpreendente

A OPPO continua expandindo a sua presença no mercado global com o lançamento do Reno13 F 5G, um smartphone que combina resistência, tecnologia avançada e um design sofisticado.

Equipado com certificação IP69, ele se destaca como o primeiro e único celular do mercado a oferecer essa proteção. Além disso, traz um conjunto completo de recursos de inteligência artificial, um processador eficiente e uma bateria de longa duração. A seguir, confira os cinco principais diferenciais desse modelo.

Certificação IP69 e Fotografia Subaquática

O OPPO Reno13 F 5G é o primeiro smartphone do mercado com certificação IP69, um nível de resistência superior ao padrão IP68 encontrado em modelos premium como o iPhone 16 Pro Max e o Samsung Galaxy S25 Ultra. Essa certificação garante proteção contra jatos d’água de alta pressão, imersões mais profundas e temperaturas elevadas, tornando o dispositivo ideal para quem precisa de um smartphone robusto.

Além da resistência aprimorada, o modelo também oferece um modo de Fotografia Subaquática, permitindo capturar imagens e vídeos debaixo d’água sem comprometer a integridade do aparelho. Essa funcionalidade amplia as possibilidades de uso para entusiastas da fotografia e usuários que buscam um dispositivo confiável para ambientes externos.

Inteligência artificial para edição de imagens

O Reno13 F 5G é um verdadeiro AI Phone, trazendo um conjunto de ferramentas baseadas em inteligência artificial para aprimorar fotos e vídeos. Entre os principais recursos, destacam-se:

AI Eraser : remove objetos indesejados das imagens.

: remove objetos indesejados das imagens. Tornar Nítido com IA : recupera detalhes e melhora a qualidade de fotos borradas.

: recupera detalhes e melhora a qualidade de fotos borradas. Corretor de Nitidez por IA : ajusta a iluminação e o contraste automaticamente.

: ajusta a iluminação e o contraste automaticamente. Removedor de Reflexos por IA : reduz reflexos em imagens capturadas através de superfícies de vidro.

: reduz reflexos em imagens capturadas através de superfícies de vidro. AI Studio : permite a criação de avatares, retratos aprimorados e efeitos artísticos personalizados.

: permite a criação de avatares, retratos aprimorados e efeitos artísticos personalizados. AI Livephoto: transforma imagens estáticas em pequenas animações, facilitando a criação de conteúdos mais dinâmicos para redes sociais e compartilhamento instantâneo.

Bateria de alta capacidade e carregamento rápido

O Reno13 F 5G é equipado com uma bateria grande de 5.800mAh, proporcionando autonomia para até dois dias de uso moderado sem a necessidade de recarga. Para usuários que demandam carregamento rápido, o dispositivo conta com a tecnologia SUPERVOOC de 45W, que permite carregar de 1% a 44% em apenas 30 minutos.

Além da capacidade elevada, o sistema operacional ColorOS 15.0 otimiza o consumo energético, garantindo um melhor aproveitamento da bateria em diferentes cenários de uso.

Tela AMOLED de 120Hz e desempenho com Snapdragon 6 Gen 1

O OPPO Reno13 F 5G oferece uma experiência visual avançada com sua tela AMOLED de 6,67 polegadas e taxa de atualização de 120Hz, proporcionando imagens mais fluidas e cores vibrantes. Esse conjunto melhora significativamente a navegação, a visualização de vídeos e a experiência em jogos.

No que diz respeito ao desempenho, o modelo é alimentado pelo processador Snapdragon 6 Gen 1, garantindo eficiência em multitarefas e boa performance em aplicativos exigentes. Além disso, a conectividade 5G e a tecnologia AI LinkBoost 2.0 otimizam a estabilidade da rede, tornando a navegação mais rápida e confiável.

Garantia de dois anos e proteção contra líquidos

A OPPO se destaca no mercado ao oferecer dois anos de garantia para o Reno13 F 5G, um diferencial que demonstra a confiança da marca na qualidade e durabilidade do produto. Esse período inclui:

Um ano adicional de garantia gratuita.

Um ano de proteção contra danos causados por líquidos, cobrindo reparos sem custo adicional de mão de obra e peças.

Essa política de garantia reforça o compromisso da OPPO com a satisfação do consumidor e a longevidade do dispositivo.

Conclusão: um novo padrão de inovação e resistência

O OPPO Reno13 F 5G reúne design premium, resistência superior e recursos tecnológicos avançados, tornando-se uma opção atrativa para consumidores que buscam um smartphone robusto e inovador. Com certificação IP69, inteligência artificial para aprimoramento de fotos, bateria de longa duração e um conjunto de hardware equilibrado, o modelo se posiciona como um dos lançamentos mais completos de 2025.

O dispositivo já está disponível no mercado brasileiro com preço sugerido de R$3.699 na versão com 12GB de RAM e 256GB de armazenamento, podendo ser encontrado em grandes varejistas como Magalu, Casas Bahia, Bemol e Claro.

Se você busca um smartphone que combine tecnologia avançada, resistência e desempenho, o OPPO Reno13 F 5G é a escolha ideal.

Não perca a oportunidade de experimentar o que há de mais inovador no mercado. Adquira o seu hoje mesmo e leve sua experiência mobile para o próximo nível!