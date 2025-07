Plataforma da Meta para criação de chatbots de IA chega ao Brasil

A Meta disponibilizou hoje no Brasil o AI Studio, plataforma que dá aos usuários das suas redes sociais a chance de criar chatbots de inteligência artificial personalizados.

Publicidade

Anunciada originalmente no fim de 2023, a ferramenta está agora completamente localizada em português e pode ser acessada pela web ou pelos apps Instagram e Messenger.

De acordo com a empresa comandada por Mark Zuckerberg, já existem alguns chatbots criados por brasileiros na plataforma, os quais podem ser usados para obter dicas de cozinha, conseguir ajuda na hora de escrever legendas para posts, gerar memes e muito mais.

Ao criar um novo chatbot, você tem a opção de mantê-lo privado ou de compartilhá-lo com outros usuários, incluindo amigos e seguidores — seja pelo próprio AI Studio ou através de conversas privadas.

Alimentados pelo Llama 3.1, modelo de LLM da Meta lançado em julho do ano passado, os chatbots do AI Studio podem ser criados sem nenhum conhecimento técnico. Mais especificamente, é possível configurar a personalidade do modelo (como oferecendo modelos de respostas) e também definir uma imagem de perfil personalizada.

Uma vez criados, os chabots poderão ser encontrados no “Histórico de bate-papo” dos apps supracitados e respeitarão todas as definições de privacidade do usuário.

Publicidade

Essa novidade vem apenas alguns dias após a Meta começar a testar comentários gerados por IA no Instagram, recurso que causou estranheza entre usuários.

via TudoCelular.com