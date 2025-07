“Slow Horses” lidera indicações do Apple TV+ aos BAFTA TV Awards 2025

A British Academy of Film and Television Arts (BAFTA) anunciou hoje as indicações aos BAFTA Television Craft Awards e BAFTA Television Awards, celebrando o melhor da televisão no ano passado. Ao todo, 134 produções foram homenageadas.

Publicidade

Produções do Apple TV+, é claro, estão nesse bolo. O serviço da Maçã recebeu 13 indicações, as quais foram lideradas por “Slow Horses” e incluíram também “Silo”, “Falando a Real” (“Shrinking”), “Mal de Família” (“Bad Sisters”), “Mestres do Ar” (“Masters of the Air”), “Sons do Planeta” (“Earthsounds”) e “O Coelhinho de Veludo” (“The Velveteen Rabbit”).

13 BAFTA TV Award nominations



Leading Actor

Gary Oldman – Slow Horses



Supporting Actor

Jonathan Pryce – Slow Horses

Christopher Chung – Slow Horses



Writer: Comedy

Brett Goldstein – Shrinking



Editing: Fiction

Episode 1 – Robert Frost – Slow Horses



Original Music: Fiction

Tim… — Apple TV (@AppleTV) March 27, 2025

Vejamos em quais categorias as produções do Apple TV+ estão concorrendo:

“Slow Horses”

Melhor Ator Principal — Gary Oldman

Melhor Ator Coadjuvante — Jonathan Pryce

Melhor Ator Coadjuvante — Christopher Chung

Melhor Edição: Ficção — Robert Frost

Melhor Trilha Sonora Original: Ficção — Daniel Pemberton e Toy Drum

Melhor Som: Ficção — Andrew Sissons, Martin Jensen, Joe Beal, Alex Ellerington, Duncan Price e Abbie Shaw

Slow Horses has been nominated for 6 BAFTA TV Awards, including Leading Actor and Supporting Actor. pic.twitter.com/aib4bV3RWb — Apple TV (@AppleTV) March 27, 2025

“Masters of the Air”

Melhor Direção de Arte — Chris Seagers

Melhores Efeitos Especiais, Visuais e Gráficos — Neil Corbould, Caimin Bourne, Stuart Heath e Glen Winchester

Masters of the Air has been nominated for 2 BAFTA TV Awards, including Production Design and Special, Visual & Graphic Effects. pic.twitter.com/MawiIIhE59 — Apple TV (@AppleTV) March 27, 2025

“Shrinking”

Melhor Roteirista: Comédia — Brett Goldstein

Shrinking has been nominated for a BAFTA TV Award in the Writer: Comedy category. pic.twitter.com/LaZew78rzK — Apple TV (@AppleTV) March 27, 2025

“Bad Sisters”

Melhor Trilha Sonora Original: Ficção — Tim Phillips e PJ Harvey

Bad Sisters has been nominated for a BAFTA TV Award in the Original Music: Fiction category. pic.twitter.com/meUOlrqKdi — Apple TV (@AppleTV) March 27, 2025

“Silo”

Melhores Efeitos Especiais, Visuais e Gráficos — Daniel Rauchwerger, Raphael Hamm, Stefano Pepin, Richard Stanbury, Ian Fellows e Paul Bongiovanni

Silo has been nominated for a BAFTA TV Award in the Special, Visual & Graphic Effects category. pic.twitter.com/U8xUAgTffp — Apple TV (@AppleTV) March 27, 2025

“Earthsounds”

Melhor Som — Factual

Earthsounds has been nominated for a BAFTA TV Award in the Sound: Factual category. pic.twitter.com/hG0EbmHZ0h — Apple TV (@AppleTV) March 27, 2025

“The Velveteen Rabbit”

Melhor Equipe de Artesanato Infantil — Tom Bidwell, Jennifer Perrott, Rick Thiele, Sarah Brewerton, Anna Rackard e James Mather

The Velveteen Rabbit has been nominated for a BAFTA TV Award in the Children’s Craft Team category. pic.twitter.com/QOZnUVIFKS — Apple TV (@AppleTV) March 27, 2025

O BAFTA Television Craft Awards acontecerá no dia 27 de abril. Já o BAFTA Television Awards será transmitido no dia 11 de maio.

Publicidade

O Apple TV+ está disponível no app Apple TV em mais de 100 países e regiões, seja em iPhones, iPads, Apple TVs, Macs, dispositivos Android, smart TVs ou online — além também estar em aparelhos como Roku, Amazon Fire TV, Chromecast com Google TV, consoles PlayStation e Xbox. O serviço custa R$21,90 por mês, com um período de teste gratuito de sete dias. Por tempo limitado, quem comprar e ativar um novo iPhone, iPad, Apple TV ou Mac ganha três meses de Apple TV+. Ele também faz parte do pacote de assinaturas da empresa, o Apple One.

NOTA DE TRANSPARÊNCIA: O MacMagazine recebe uma pequena comissão sobre vendas concluídas por meio de links deste post, mas você, como consumidor, não paga nada mais pelos produtos comprando pelos nossos links de afiliado.