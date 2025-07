“Stowaway”: nova série do Apple TV+ terá Oscar Isaac como protagonista

A Variety informou hoje que o premiado ator Oscar Isaac vai interpretar Juan Carlos Guzmán (considerado por muitas pessoas o “maior golpista vivo”) na nova série biográfica do Apple TV+, chamada “Stowaway”.

Publicidade

Além de protagonizar, Isaac também vai atuar como produtor executivo por meio de sua produtora, a Mad Gene Media. Ainda de acordo com o site, o streaming da Maçã teria fechado um acordo para os direitos da produção após uma disputa acirrada.

O título será desenvolvido por Steven Levenson, roteirista e dramaturgo conhecido por “Querido Evan Hansen” (“Dear Evan Hansen”) e “Tick, Tick… Boom!”. O primeiro episódio será dirigido por Alfonso Gomez-Rejon, que já trabalhou em “Eu, Você e a Garota Que Vai Morrer” (“Me and Earl and the Dying Girl”).

A trama vai contar a história de Guzmán, o colombiano que ganhou notoriedade por aplicar golpes milionários em clientes ricos ao redor do mundo, sempre se passando por outra pessoa.

Publicidade

O roteiro promete mostrar como ele usou várias identidades falsas enquanto fugia da justiça em países como Japão, Canadá e México. No entanto, não importa o quanto ele se camuflasse, Guzmán sempre estava correndo de um passado que o perseguia.

Reconhecido pelos papéis em “Inside Llewyn Davis – Balada de Um Homem Comum” (“Inside Llewyn Davis”), “Ex_Machina: Instinto Artificial” (“Ex Machina”) e “Duna”, Isaac é um dos nomes mais respeitados da indústria. O ator também estará em outro original do Apple TV+, chamado provisoriamente de “Bananas”, ao lado de Ana de Armas; a Maçã comprou os direitos no fim do ano passado.

Entre os produtores executivos de “Stowaway”, estão Elvira Lind, Gena Konstantinakos, Drew Comins, Matthew Bremner, além de Levenson e Gomez-Rejon. Ainda não há previsão de lançamento para a série.

Publicidade

O Apple TV+ está disponível no app Apple TV em mais de 100 países e regiões, seja em iPhones, iPads, Apple TVs, Macs, dispositivos Android, smart TVs ou online — além também estar em aparelhos como Roku, Amazon Fire TV, Chromecast com Google TV, consoles PlayStation e Xbox. O serviço custa R$21,90 por mês, com um período de teste gratuito de sete dias. Por tempo limitado, quem comprar e ativar um novo iPhone, iPad, Apple TV ou Mac ganha três meses de Apple TV+. Ele também faz parte do pacote de assinaturas da empresa, o Apple One.

NOTA DE TRANSPARÊNCIA: O MacMagazine recebe uma pequena comissão sobre vendas concluídas por meio de links deste post, mas você, como consumidor, não paga nada mais pelos produtos comprando pelos nossos links de afiliado.

via ComingSoon.net