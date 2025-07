Turquia investigará se Apple e parceiras fixaram preços de dispositivos

De acordo com o site turco Hurriyet Daily News, a Apple e mais quatro empresas (Destek Bilişim, Easycep, Getmobil e HB Bilişim) estão na mira do Conselho de Concorrência da Turquia após uma investigação preliminar concluir que a Maçã pode estar interferindo nos preços de revenda dos seus produtos no país.

Publicidade

Conhecida como coordenação ou fixação de preços, a prática envolveria a influência direta da Maçã na determinação dos preços de iPhones, iPads, Macs e outros acessórios revendidos por empresas parceiras — o que teria violado a Lei de Proteção à Concorrência do país.

A investigação preliminar sobre a influência da Apple no preço de computadores, tablets, smartphones, fones de ouvido e acessórios revendidos foi concluída. Com base nas descobertas, uma investigação formal foi iniciada contra a Apple e seus parceiros de negócios.

Além disso, a Maçã também está sendo investigada por possível coordenação nos preços de recompra de produtos — ou seja, no valor que é pago para usuários que vendem seus aparelhos antigos para trocar por novos.

A investigação também examinará se a Maçã teria imposto restrições no que se refere a promoções e descontos oferecidos pelas empresas envolvidas.

Publicidade

O órgão deixou claro que o simples início da investigação não implica, necessariamente, que a Apple e as tais empresas envolvidas violaram a lei ou que sofrerão algum tipo de penalidade.

Caso sejam constatadas irregularidades, no entanto, a Turquia poderá multar a Apple e seus revendedores em até 10% de sua receita anual bruta mundial no ano anterior ao da violação, segundo o AppleInsider.