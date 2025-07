WhatsApp permitirá ser definido como app padrão de ligações e mensagens no iOS [atualizado: já disponível!]

O WhatsApp começou a permitir que usuários definam o seu aplicativo como a software padrão de ligações e mensagens no iOS. Segundo o WABetaInfo, essa novidade faz parte da versão beta 25.8.10.74 do mensageiro.

Perfeito para quem usa o WhatsApp como o seu principal meio de comunicação online, essa opção chega após o mensageiro introduzir um discador próprio que deixa os usuários ligarem para alguém sem necessariamente adicionar essa pessoa aos seus contatos.

A própria possibilidade de definir outros apps como as ferramentas padrão para ligações e mensagens, vale lembrar, foi introduzida pela Apple com o iOS 18.2, resultado da pressão de uma série de órgãos regulatórios ao redor do mundo.

Ainda de acordo o WABetaInfo, essas opções estão disponíveis apenas para alguns testadores do WhatsApp, mas deverão ser liberadas para mais pessoas nos próximos dias.

Atualização 27/03/2025 às 14:14

Como notado pelo pessoal do MacRumors (e confirmado por nós), essas opções já estão disponíveis também na versão estável do WhatsApp para iOS — o que significa que todo mundo, e não apenas alguns testadores (como achávamos), já pode experimentar a novidade.