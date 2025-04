“Artistas Negros Conquistam Hollywood” é a estreia do dia no Apple TV+

Chegou hoje ao catálogo do Apple TV+ o documentário em duas partes “Artistas Negros Conquistam Hollywood” (“Number One on the Call Sheet”), o qual celebra as conquistas de negros(as) na indústria cinematográfica e mostra o que foi preciso para esses atores e atrizes alcançarem o estrelato.

A primeira parte, intitulada “Homens Negros Conquistam Hollywood”, é dirigido por Reginald Hudlin e celebra as conquistas de atores negros na indústria cinematográfica, mostrando o longo caminho para o sucesso em Hollywood por meio das histórias e vivências de atores negros do passado.

A segunda parte, “Mulheres Negras Conquistam Hollywood”, conta com direção de Shola Lynch, e produção executiva de Angela Bassett e Halle Berry, mostrando como o trabalho inovador de atrizes negras do passado pavimentou o caminho para artistas atuais, como as duas produtoras.

Anunciado em 2021, o documentário promete levar os espectadores a uma “jornada íntima com alguns dos homens e mulheres negros mais extraordinários de Hollywood”, bem como mostrar os desafios em suas jornadas e projetos inovadores — além, é claro, de honrar lendas do passado.

Algumas das maiores estrelas de Hollywood revelam suas jornadas até papéis principais revolucionários. Em entrevistas francas, lançam luz sobre os altos e baixos de sua arte, momentos decisivos, fórmulas para o sucesso e o enorme potencial da próxima geração.

As duas partes de “Artistas Negros Conquistam Hollywood” já estão disponíveis para streaming no Apple TV+.

O Apple TV+ está disponível no app Apple TV em mais de 100 países e regiões, seja em iPhones, iPads, Apple TVs, Macs, dispositivos Android, smart TVs ou online — além também estar em aparelhos como Roku, Amazon Fire TV, Chromecast com Google TV, consoles PlayStation e Xbox. O serviço custa R$21,90 por mês, com um período de teste gratuito de sete dias. Por tempo limitado, quem comprar e ativar um novo iPhone, iPad, Apple TV ou Mac ganha três meses de Apple TV+. Ele também faz parte do pacote de assinaturas da empresa, o Apple One.

