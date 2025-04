Docussérie “A Luta pela Glória – World Series 2024” chega ao Apple TV+

Além do documentário “Artistas Negros Conquistam Hollywood”, chegou também hoje ao Apple TV+ a série documental “A Luta pela Glória — World Series 2024” (“Fight For Glory: 2024 World Series”), a qual mergulha a fundo nos bastidores da disputada edição do ano passado da Major League Baseball (MLB).

Produzida pelo cineasta R.J. Cutler, a produção mostra o drama e os momentos decisivos da rivalidade entre o Los Angeles Dodgers e o New York Yankees, bem como histórias que “moldaram a luta de cada equipe pelo campeonato” — contadas por jogadores, técnicos e outras pessoas envolvidas.

Veja o confronto de gigantes como nunca se viu enquanto Yankees e Dodgers revivem a rivalidade mais famosa da MLB. Com acesso íntimo a jogadores superastros, técnicos e suas famílias, seja testemunha dos sacrifícios necessários para reivindicar o trono do beisebol.

Contando com a participação de estrelas como Freddie Freeman, Mookie Betts e Aaron Judge, a docussérie tem produção executiva de Cutler ao lado de Derek Jeter, Brian Grazer, Ron Howard, Sara Bernstein, Justin Wilkes, Marc Gilbar, Nick Trotta, Trevor Smith, Mark Blatty, Elise Pearlstein e Justin Yungfleisch.

Dividida em três episódios, a primeira temporada de “A Luta pela Glória — World Series 2024” já está disponível por completo no Apple TV+, coincidindo também com o retorno do programa semanal “Noite de Beisebol Ao Vivo” (“Friday Night Baseball”) no serviço de streaming da Maçã.

