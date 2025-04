Modelos dos iPads Air (M3) começam a ser homologados no Brasil [atualizado]

Anunciados no comecinho do mês, os iPads Air equipados com o chip M3 estão agora um pouquinho mais perto de serem lançados no Brasil.

Digo isso porque o modelo Wi-Fi + Cellular de 13 polegadas ( A3269 ) — ou seja, o mais caro da linha — já está devidamente homologado pela Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel), etapa necessária para a sua comercialização.

Eis o Certificado de Conformidade Técnica do dispositivo:

Ainda não está clara a razão pela qual os demais modelos do iPad Air (versão Wi-Fi do de 13″ e as duas versões do de 11″) ainda não foram homologados, mas é esperado que isso aconteça logo.

Consta como unidade fabril do tablet somente a Hongfujin Precision Electronics (Chengdu) Co., LTD., na China.

O iPad Air sairá por R$7.500 (Wi-Fi de 11″) ou R$9.500 (Wi-Fi + Cellular de 11″) e R$10.000 (Wi-Fi de 13″) ou R$12.000 (Wi-Fi + Cellular de 13″). Ainda não há uma data exata para o início das vendas, apesar do início das homologações.

Atualização01/04/2025 às 11:25

Agora foi a vez de a Anatel homologar o iPad Air de 11 polegadas (M3) Wi-Fi + Cellular ( A3267 ) e o iPad Air de 13 polegadas (M3) Wi-Fi ( A3268 ). Eis os seus respectivos Certificados de Conformidade Técnica/Homologação:

De acordo com as informações, o iPad Air de 11″ (M3) Wi-Fi + Cellular é montado nas unidades fabris Hongfujin Precision Electronics (Chengdu) Co., LTD. (China) e FUKANG TECHNOLOGY COMPANY LIMITED (Vietnã).

Como o Certificado de Conformidade Técnica do iPad Air de 13″ (M3) Wi-Fi parece ainda não ter sido liberado, não temos informações sobre os seus locais de fabricação. Entretanto, é muito provável que ele seja produzido nas mesmas instalações supracitadas.

Ver preços iPads Air de Apple Preço à vista: a partir de R$6.749,10

Preço parcelado: a partir de R$7.499,00 em até 12x

Tela: 11 ou 13 polegadas

Cor: cinza-espacial, azul, roxo ou estelar

Capacidade: 128GB, 256GB, 512GB ou 1TB

Conectividade: Wi-Fi ou Wi-Fi + Cellular

