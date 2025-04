Streets 5 chega com recurso Timeline que exibe histórico do Street View, do Google

Embora o modo Olhe ao Redor (Look Around) do aplicativo Mapas (Maps) da Apple possa ser uma opção tão boa quanto o Street View (do Google Maps) em termos de funcionalidade, ele ainda é bastante limitado no que se refere aos locais suportados — especialmente aqui no Brasil, onde o app da Maçã (ainda) é bem esquecido.

Publicidade

Por outro lado, o recurso do Google Maps conta com cobertura ampla — inclusive em zonas rurais e áreas remotas —, o que pode acabar sendo um fator que dificulta a troca do app pelo da Maçã. O Streets, app sobre o qual falamos pela primeira vez em 2013, possibilita romper parte dessa limitação.

Contando a ampla base de dados do Street View do Google, o aplicativo pode ser uma mão na roda para quem não quer ou não gosta de usar o Google Maps, mas ao mesmo tempo gostaria de ter acesso fácil às imagens de ruas da plataforma em um aplicativo isolado.

Agora, a desenvolvedora FutureTap lançou mais uma importante atualização para o Streets, o qual chegou à sua versão 5 com uma novidade muito bem-vinda. Trata-se da Timeline, que permite aos usuários explorar imagens passadas das ruas e visualizar como elas mudaram com o tempo.

Com a Timeline, os usuários podem acessar imagens históricas quando várias imagens do Street View estão disponíveis para um local. Um novo botão Timeline aparece ao lado da data da imagem na parte superior, facilitando a navegação e a comparação de diferentes momentos no tempo.

Além disso, o Streets abandonou o modelo de pagamento anterior e agora opera sob a modalidade freemium — embora não haja muita diferença, já que a versão gratuita não permite visualizar as imagens do Street View, as quais são o grande diferencial do app em relação a outros aplicativos de mapas.

Caso você tenha se interessado, é possível adquirir o acesso completo ao app (universal para iOS, iPadOS, macOS e watchOS) por meio de uma assinatura mensal de R$25 ou por pagamentos anuais de R$130 (57% de desconto em relação ao preço padrão).