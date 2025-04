Tela interna do suposto iPhone dobrável deverá ter proporção de 4:3

De acordo com o leaker conhecido como Digital Chat Station na rede social chinesa Weibo, é possível que a tela do suposto iPhone dobrável, quando desdobrada, tenha uma proporção de aproximadamente 4:3, similar às dos iPads.

Ainda segundo ele, que já soltou alguns detalhes sobre o dispositivo antes, o objetivo dessa proporção é estabelecer uma consistência entre as telas interna e externa, e alinhar o ecossistema de software com o do tablet.

Além da Apple, essa ideia já é adotada por outras fabricantes (como a HUAWEI no Pura X) e se aproveita da proporção 4:3 para oferecer conforto e equilíbrio, tanto na orientação vertical quanto na horizontal.

O leaker já havia comentado sobre o tamanho das telas anteriormente, sugerindo que o “iPhone Fold” terá uma tela externa de 5,49 polegadas e uma interna que, quando desdobrado, assumisse a dimensão de 7,74″.

O analista Ming-Chi Kuo corrobora essas dimensões, acreditando que a tela interna não terá vincos e que o dispositivo contará com uma estrutura de liga de titânio com uma dobradiça feita de vidro metálico, câmera traseira com lente dupla e frontais para as orientações dobrada e desdobrada.

Espera-se que o modelo tenha um design ultrafino, com 4,5mm de espessura quando desdobrado e aproximadamente 9mm quando dobrado. Dessa forma, para economizar espaço interno, o novo iPhone deverá abrir mão do Face ID e adotar um botão lateral com autenticação via Touch ID — ou, quem sabe, com um Face ID sob a tela.

Além disso, a Apple supostamente estaria focando na eficiência energética e duração de bateria, desenvolvendo um componente de alta densidade para o dispositivo. Ele também será vendido como um “verdadeiro smartphone orientado por IA”, com integração da ferramenta às diferentes orientações de tela que permite uma melhor experiência de IA multitarefa.

Ainda não há confirmações sobre a data de lançamento, mas é provável que o iPhone dobrável chegue ao mercado no final de 2026, ou mesmo no início de 2027. É estimado que ele seja o modelo mais caro já lançado pela Apple, custando em torno de US$2.000 a US$2.500 nos Estados Unidos.

via MacRumors