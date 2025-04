WhatsApp agora deixa você adicionar músicas aos Status

Há alguns anos, é possível adicionar músicas aos Stories do Instagram, o que é um recurso e tanto do ponto de vista criativo. Agora, a Meta está levando essa mesma ferramenta aos Status do WhatsApp, que também têm um público bastante fiel.

Segundo o próprio mensageiro, usuários poderão notar agora um ícone de nota musical na parte de cima da tela ao compor um novo status. Tocar nele resultará em uma tela de busca, por onde será possível escolher uma entre milhões de faixas disponíveis no catálogo.

Assim como no Instagram, o usuário pode escolher exatamente qual trecho da música ele quer usar na sua postagem, que pode ter até 15 segundos de duração no caso de fotos e até 60 segundos em vídeos.

Toque no ícone para encontrar um catálogo de músicas e escolher a que você quiser, seja a mais tocada do dia, uma música que você nunca ouviu antes ou aquele refrão chiclete que não sai da sua cabeça.

Como sempre, os Status continuam protegidos por criptografia de ponta a ponta, o que significa que o WhatsApp não tem acesso ao conteúdo compartilhado nem às músicas escolhidas pelo usuário.

Lembrando que o mensageiro também está testando uma integração com o Spotify a qual, caso seja lançada, tornará muito mais fácil compartilhar músicas com contatos no aplicativo.

Os músicas nos Status estão sendo liberadas gradualmente para todos os usuários.