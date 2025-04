YouTube Premium testa cota de vídeos sem anúncios para não assinantes

O Google lançou um novo recurso experimental para o YouTube Premium o qual permite que alguns assinantes compartilhem até dez vídeos sem anúncios por mês com usuários que não assinam o serviço.

Assim, quando um assinante clica no botão “Compartilhar” do YouTube (no iOS/iPadOS ou Android), ele verá uma opção para “Compartilhar sem anúncios”. Como dito, todo mês será possível selecionar até dez vídeos — e cada um pode ser visualizado sem anúncios até dez vezes.

Desse modo, aqueles que não são assinantes Premium podem aproveitar a mesma experiência de alta qualidade e sem anúncios que os usuários pagos — apenas para o vídeo específico que foi compartilhado, é claro.

A função pode até mesmo detectar assinantes existentes; portanto, se você compartilhar um vídeo com alguém que já é Premium, a visualização dele não será contabilizada na sua cota mensal.

Vale notar que, por enquanto, o Google está testando esse recurso apenas na Argentina, no Brasil, no Canadá, no México, na Turquia e no Reino Unido — e, mesmo assim, apenas com um número pequeno de assinantes Premium.

via Android Police