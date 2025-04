Como alternar entre diferentes usuários no app Fitness da Apple TV

O Apple Fitness+ permite que você acesse um acervo de centenas de exercícios dos mais diversos tipos e durações — além do Hora de Caminhar e Hora de Correr —, mediante uma assinatura mensal/anual ou do Apple One Premium.

Publicidade

Se você tiver uma Apple TV compatível, pode curtir todos os exercícios na telona! Se vários membros da sua família estiverem usando o serviço, é possível alternar facilmente entre os usuários.

Confira como fazer esse procedimento! 😉

Com o app Fitness aberto na Apple TV, abra a barra lateral do app pressionando “<“, “MENU” ou passando o dedo para cima no clickpad do Siri Remote. Selecione o ícone do perfil para finalizar a sessão.

Depois, basta escolher outro usuário para iniciar uma sessão (ou, se quiser, conectar um novo dispositivo).

Publicidade

A Apple informa que, se você fizer isso usando a Central de Controle do tvOS e enquanto estiver usando o Fitness, todos os usuários ativos serão desconectados dele.

Comprar Apple TV 4K de Apple Preço à vista: a partir de R$1.556,10

Preço parcelado: a partir de R$1.729,00 em até 12x

Modelos: Wi-Fi com 64GB ou Wi-Fi + Ethernet com 128GB

NOTA DE TRANSPARÊNCIA: O MacMagazine recebe uma pequena comissão sobre vendas concluídas por meio de links deste post, mas você, como consumidor, não paga nada mais pelos produtos comprando pelos nossos links de afiliado.