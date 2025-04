Como mudar a sensibilidade do Siri Remote [Apple TV]

O Siri Remote permite que você navegue por toda a interface do tvOS, sistema operacional que equipa as Apple TVs.

Para tornar a sua experiência com esse controle ainda melhor, você pode alterar a intensidade da sensibilidade do controle. De acordo com a Apple, ao selecionar uma sensibilidade de toque mais rápida, movimentos de dedo menores vão mais longe na tela da set-top box.

Veja como proceder! 📺

Abra os Ajustes. Acesse “Controles Remotos e Dispositivos”. Em “Sensibilidade do Toque”, escolha entre “Rápida”, “Média” (padrão) ou “Lenta”.

Após fazer essa escolha, ela passará a ser aplicada imediatamente.

