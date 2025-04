Como ativar/desativar as reações em chamadas do FaceTime pela Apple TV

O aplicativo FaceTime está disponível nas Apple TVs desde o tvOS 17 e permite, assim como o mesmo app para iPhones/iPads, realizar e atender chamadas de vídeo usando a maior tela da sua casa — com a ajuda da câmera do seu smartphone ou tablet.

Fazendo alguns gestos com a mão, você pode adicionar uma reação para que todos os participantes da chamada as vejam. Isso pode ser divertido em certas ocasiões, mas também indesejado em ligações no seu ambiente de trabalho, por exemplo.

A seguir, mostraremos como ativar ou desativar essas reações na set-top box da Maçã! 🙂

Antes ou durante uma ligação de vídeo no app FaceTime da Apple TV, selecione o botão representado por um balão e um sinal de “+” para alternar entre ligar e desligar as reações.

Se tiver ativado elas, você pode fazer o seguinte durante uma ligação do app:

Corações : faça um gesto de coração (🫶) usando as duas mãos.

: faça um gesto de coração (🫶) usando as duas mãos. Positivo : use o gesto de polegar para cima (👍) com uma das mãos.

: use o gesto de polegar para cima (👍) com uma das mãos. Negativo : use o gesto de polegar para baixo (👎) com uma das mãos.

: use o gesto de polegar para baixo (👎) com uma das mãos. Balões : faça um “V” de vitória (✌️) usando os dedos indicador e médio.

: faça um “V” de vitória (✌️) usando os dedos indicador e médio. Chuva : use o gesto de polegar para baixo (👎) com as duas mãos.

: use o gesto de polegar para baixo (👎) com as duas mãos. Confetes : faça um “V” de vitória usando os dedos indicador e médio (✌️) em ambas as mãos.

: faça um “V” de vitória usando os dedos indicador e médio (✌️) em ambas as mãos. Raio laser : faça o gesto de “punk”, mantendo levantados apenas os dedos indicador e mínimo (🤘), usando as duas mãos.

: faça o gesto de “punk”, mantendo levantados apenas os dedos indicador e mínimo (🤘), usando as duas mãos. Fogos de artifício: use o gesto de polegar para cima (👍) com as duas mãos.

Boa diversão! 😜