Com a liberação do tvOS 18.2, a Apple finalmente passou a permitir que usuários ativem um novo protetor de tela (screensaver) em suas Apple TVs: o do Snoopy e do Woodstock.

Assim, quando a set-top box da Maçã estiver ociosa, você poderá conferir animações especiais dos personagens passeando pela tela.

Veja como ativar esse protetor! 😉

Compatibilidade

Esse protetor de tela específico está disponível apenas na Apple TV 4K de segunda geração ou mais recente.

Como colocar o protetor de tela do Snoopy na Apple TV

Abra os Ajustes, clique em “Protetor de Tela” e em “Seleção Atual”. Depois, basta escolher o protetor de tela “Snoopy”.

O protetor será ativado sempre que a Apple TV ficar ociosa ou, se quiser, você pode ativá-lo manualmente também:

Na Tela de Início : navegue até o ícone de app mais à esquerda da fileira superior e, em seguida, pressione o botão de uma setinha “<” ou “MENU”;

: navegue até o ícone de app mais à esquerda da fileira superior e, em seguida, pressione o botão de uma setinha “<” ou “MENU”; Em um app: pressione “<” ou “MENU” repetidamente até que o protetor de tela seja ativado.

