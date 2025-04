Como colocar os seus retratos como protetor de tela da Apple TV

O tvOS 18 trouxe alguns novos protetores de tela para a Apple TV. A única novidade que está disponível atualmente, porém, é o de Retratos (Portraits).

Com ele, é possível ver as suas melhores fotos de pessoas, pets, natureza ou cidades da sua fototeca, com uma camada estilizada de relógio, usando um efeito de sobreposição bem bacana.

Veja como criá-los a seguir! 🙂

Compatibilidade

Segundo a Maçã, esse protetor de tela está disponível apenas em Apple TVs 4K de segunda geração ou posteriores.

Passo a passo

Abra os Ajustes na Apple TV e vá até Protetor de Tela » Retratos para escolher se deseja mostrar ou ocultar as fotos de pessoas, pets, natureza e cidades.

Selecione “Pessoas” para decidir se deseja exibir todas as pessoas ou apenas aquelas que você marcar como “Favoritas” no aplicativo nativo Fotos (Photos). Já em “Frequência da Atualização”, escolha “Alterar a Cada” para estipular a frequência que o retrato mudará.

Feito isso, você pode entrar no protetor de tela navegando até o ícone de app mais à esquerda da Tela de Início e pressionando “<” ou “MENU” no Siri Remote. Ou, caso esteja dentro de um app, pressione um desses botões repetidamente até ativar o protetor de tela.

