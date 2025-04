Como mudar a proporção de tela da Apple TV

A Apple TV é uma excelente companhia para os seus dispositivos da Apple — graças à profunda integração entre todos eles.

Para tornar a experiência de uso com a set-top box da Maçã ainda melhor, o tvOS 18.2 trouxe suporte a várias proporções diferentes de tela, de forma a ampliar compatibilidade da Apple TV com diferentes displays — seja ele qual for, inclusive projetores.

Confira como escolher manualmente a proporção e otimizar o seu uso com esse aparelho! 📺

Acesse os Ajustes, clique em “Vídeo e Áudio” e depois em “Ativar Proporções Amplas”.

Escolha “Automático” ou uma das outras opções oferecidas, de forma manual:

16:9

21:9

2,37:1

2,39:1

2,40:1

DCI 4K

32:9

E prontinho! A tela à qual a Apple TV estiver conectada será então ajustada para a nova proporção. 😉

