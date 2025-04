Apple estaria preparando agente de IA focado em saúde já para o iOS 19

Além de um grande redesign em termos de interface, o iOS 19 poderá contar também com um novidades relevantes quando o assunto é saúde. É que a Apple estaria preparando para a futura versão do sistema uma espécie de agente de inteligência artificial para ajudar os usuários a se manterem saudáveis.

De acordo com informações publicadas na newsletter “Power On” (da Bloomberg), escrita pelo jornalista Mark Gurman, a novidade é denominada internamente na Maçã como “Project Mulberry” e envolveria, além desse “coach” de IA, uma renovação no aplicativo Saúde (Health), o qual é constantemente visto como “atrasado”.

Projetada para ser lançada no iOS 19.4 (ou seja, apenas no ano que vem), essa novidade deverá funcionar, até certo ponto, como um médico virtual. Ela já estaria nos planos da Maçã há alguns anos e, agora, em pleno desenvolvimento após algumas mudanças entre setores na Maçã.

A ideia é esta: o aplicativo Saúde continuará coletando dados dos seus dispositivos (seja iPhone, Apple Watch, fones de ouvido ou produtos de terceiros) e, em seguida, o coach de IA usará essas informações para oferecer recomendações personalizadas sobre formas de melhorar a saúde.

A Apple planeja chamar profissionais externos para criar vídeos focando em coisas como sono, nutrição, fisioterapia, saúde mental e cardiologia. Tais vídeos seriam apresentados de forma inteligente aos usuários, sempre que determinada condição de saúde fosse detectada pelo sistema.

O jornalista também apontou que a Apple está trabalhando em recursos que deverão aproveitar as câmeras do iPhone para que o agente de IA possa estudar coisas como o treino dos usuários e ajudá-los a melhorar suas técnicas — algo que poderia ser incluso como parte da assinatura do Fitness+.

Enquanto isso…

Se esse novo recurso deverá ser focado primariamente em software, a Apple continua trabalhando em recursos de hardware que poderão incrementar ainda mais seu ecossistema de saúde — inclusive, ajudando a popular os dados que serão usados para alimentar esse futuro agente de IA supracitado.

Segundo a publicação, a empresa continua trabalhando no projeto de sensor de monitoramento de glicose para o Apple Watch, o qual ajudará os usuários a descobrir se são ou não pré-diabéticos. No entanto, como fator negativo, esse recurso ainda estaria “muitos anos distante” de um lançamento efetivo.

Algo que parece estar mais próximo é o acompanhamento da pressão arterial — embora, como já mencionado anteriormente, essa novidade ainda enfrente desafios em seu desenvolvimento e possa atrasar em relação à previsão inicial de chegar neste ano.