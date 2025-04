Apple já tinha saúde auditiva em mente desde os AirPods Pro originais, diz executiva

Como informamos, os recursos de saúde auditiva dos AirPods Pro 2 aterrissaram no Brasil — os quais estão disponíveis a partir de hoje, com a liberação do iOS 18.4 para todos. Esse conjunto de funções foi elogiado e, como muitos podem imaginar, não foi criado da noite para o dia.

A vice-presidente de engenharia de hardware da Apple, Kate Bergeron, participou de uma entrevista ao lado do médico pesquisador Dr. Rajiv Kumar para o The Sydney Morning Herald and The Age, na qual eles revelaram detalhes sobre a criação dos recursos.

Bergeron disse que foi com o lançamento da primeira geração do AirPods Pro, em 2019, que a Apple pensou que poderia ter a capacidade de criar um recurso de aparelho auditivo.

No entanto, foi só em 2022, com a chegada da segunda geração, equipada com o chip H2, que isso se tornou possível — já que o SiP “desbloqueou um nível de poder computacional” sem o qual a Apple não teria sido capaz de criar as funções.

Além da tecnologia, Kumar alegou que o estudo de audição da empresa foi fundamental. Isso porque a pesquisa mostrou que as pessoas evitavam aparelhos auditivos por razões como custo e estigma, de modo que a Maçã então passou a focar nessas pessoas em seu projeto de aparelho auditivo dos AirPods Pro 2.

A reportagem também teve acesso ao estúdio/laboratório onde os recursos de saúde auditiva foram testados, destacando as avançadas técnicas que ajudam a atestar a qualidade das funções.

