CLVX 1 para Mac une teclado e trackpad em um só dispositivo

A Clevetura Devices lançou recentemente no Kickstarter o CLVX 1, um teclado que custa US$200 e promete combinar a experiência tradicional de digitação com os gestos dos trackpads da Apple.

Ideal para quem trabalha com programação, design ou em escritórios, o dispositivo promete agilizar o fluxo de trabalho de quem usa um Mac — permitindo alternar de forma fluida entre digitação e gestos.

Entre seus recursos de destaque, estão:

Touchpad integrado : com ele, é possível realizar todos os gestos do trackpad do Mac diretamente no teclado, alternando automaticamente entre os modos Digitação e Toque.

: com ele, é possível realizar todos os gestos do trackpad do Mac diretamente no teclado, alternando automaticamente entre os modos Digitação e Toque. Sliders táteis : programáveis, eles oferecem um controle intuitivo para diferentes aplicativos.

: programáveis, eles oferecem um controle intuitivo para diferentes aplicativos. Teclas mecânicas tipo tesoura : o trackpad desativa automaticamente enquanto você digita, evitando gestos indesejados. As teclas têm um curso de 1,2mm e uma força de acionamento de 60g;

: o trackpad desativa automaticamente enquanto você digita, evitando gestos indesejados. As teclas têm um curso de 1,2mm e uma força de acionamento de 60g; Conectividade versátil : é possível conectar até três dispositivos via Bluetooth ou usar o cabo USB-C.

: é possível conectar até três dispositivos via Bluetooth ou usar o cabo USB-C. Iluminação RGB personalizável : são 131 LEDs RGB individuais, os quais permitem ajustar a iluminação do teclado conforme a sua preferência.

: são 131 LEDs RGB individuais, os quais permitem ajustar a iluminação do teclado conforme a sua preferência. Inteligência adaptativa: segundo a empresa, o teclado aprende o seu estilo de uso e ajusta automaticamente a alternância entre digitação e gestos, além de permitir uma personalização manual.

O app TouchOnKeys permite configurar perfis para diferentes aplicativos, programar gestos, ajustar efeitos de iluminação e definir funções para cada tecla. O CLVX 1 já vem com predefinições para 16 apps populares, como Photoshop, Premiere Pro, Corel, Word e Chrome.

De acordo com a Clevetura, a versão para Windows do CLVX 1 fez sucesso no Kickstarter e arrecadou 1.983% do valor inicial da campanha, conquistando mais de 1.000 apoiadores.

A companhia também lançou o programa Clevetura Insider, a fim de oferecer aos participantes acesso antecipado a atualizações de firmware, melhorias no software e um canal direto com os desenvolvedores para troca de ideias.

Os custos de envio variam por região, com prazos entre 2 e 21 dias úteis. Nos Estados Unidos, o frete custa US$25. Para o Canadá e a Europa, os valores variam entre US$40/40€ e 60€. Já no Japão, na China e na Coreia do Sul, o custo de envio começa em US$60.

Para outras regiões não mencionadas, os custos e prazos podem variar. A equipe da Clevetura entrará em contato com cada comprador para fornecer detalhes específicos sobre o envio antes da finalização do pedido.

dica do @Virtuamigtec