Como classificar seus clipes no iMovie para Mac

O iMovie é um aplicativo da Apple que permite criar e editar filmes caseiros usando o seu iPhone, iPad ou Mac. No caso da versão para computadores da Maçã, é possível facilmente classificar os clipes de que você gosta e os de que não gosta enquanto faz a análise.

Publicidade

Quando estiver pronto para criar um filme ou trailer, é possível se concentrar apenas nos seus melhores clipes, exibindo apenas aqueles marcados como preferidos.

Veja como fazer isso! 🎬

Com o app aberto, selecione um intervalo (que possui uma borda amarela, com puxadores de cada lado). Caso goste da seleção, vá até Marcar » Favorito, na barra de menus, ou pressione a tecla F .

Também é possível manter F pressionada enquanto um clipe é reproduzido, para marcar um intervalo favorito. Quando o cursor de reprodução alcançar o final da seção que você deseja marcar como favorita, solte a tecla.

Publicidade

Já se não gostar da seleção, vá até Marcar » Rejeitar ou pressione delete . Uma linha vermelha aparecerá na parte superior dos fotogramas que você marcou como rejeitados.