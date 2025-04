iOS/iPadOS 18.4 e macOS 15.4 chegam com Apple Intelligence em português!

Após algumas semanas de testes, a Apple lançou hoje oficialmente as versões finais do iOS 18.4 (compilação 22E240 ), iPadOS 18.4 (idem) e macOS Sequoia 15.4 ( 24E248 ), que chegam com boas novidades e melhorias.

Além deles, a Apple liberou também o iOS/iPadOS 15.8.4 (compilação 19H390 ), iOS/iPadOS 16.7.11 ( 20H360 ), macOS Sonoma 14.7.5 ( 23H527 ) e macOS Ventura 13.7.5 ( 22H527 ) para quem não pode ou não quer atualizar para os sistemas mais recentes.

Para nós, brasileiros, a principal novidade desses sistemas é a chegada da Apple Intelligence, agora compatível com português! A inteligência artificial da Maçã também passou a suportar outras línguas, como francês, alemão, italiano, espanhol, japonês, coreano e chinês simplificado, além do inglês de Singapura e da Índia.

Além disso, os softwares trazem outras novidades como suporte a áudio sem perdas (lossless) nos AirPods Max e melhorias sutis, tais como animações da Central de Notificações mais fluidas, novas opções de automação para o Mapas (Maps), o Safari, o Lembretes (Reminders) e o Notas (Notes) no app Atalhos (Shortcuts), além de correções de segurança.

iOS 18.4

Uma novidade importante do iOS 18.4 é a chegada do recurso Priorizar Notificações (Prioritize Notifications). Ele garante que os alertas mais importantes apareçam primeiro na Tela Bloqueada. A IA destaca as notificações mais importantes para que os usuários não percam nada.

Mais uma mudança é a expansão da Inteligência Visual (Visual Intelligence), agora disponível nos iPhone 15 Pro/15 Pro Max. O recurso pode ser ativado pelo botão de Ação ou pela Central de Controle. Antes, ele só era ativado por meio do botão Controle da Câmera, presente apenas nos iPhones 16.

A Central de Controle também ganhou uma nova seção, trazendo opções como Digitar para a Siri (Type to Siri) ou Falar com a Siri (Talk to Siri). Ela também adiciona opções de Música Ambiente com quatro categorias: Sono, Relaxamento, Produtividade e Bem-estar.

Além disso, o Image Playground agora conta com um novo estilo chamado esboço (sketch).

Outra novidade é o novo pacote de emojis, com adições como um rosto com olheiras, uma impressão digital, uma árvore sem folhas, um vegetal de raiz, uma harpa, uma pá e uma mancha.

O iOS 18.4 também introduziu o app Vision Pro, pelo qual os usuários podem explorar e baixar conteúdos para o headset. O app traz seções dedicadas a vídeos imersivos, filmes em 3D e outras experiências, além de permitir a configuração de convidados diretamente de um iPhone ou iPad vinculado ao Vision Pro.

Para os assinantes do Apple News+, a nova seção Food (Comida) traz uma coleção de receitas, guias de restaurantes e dicas culinárias — obviamente, apenas nos países onde o News+ está disponível.

No quesito segurança e acessibilidade, o recurso Tocar Atrás (Back Tap) agora pode ativar notificações com um toque rápido na parte de trás do aparelho. Além disso, novos métodos de autenticação foram adicionados para aumentar a privacidade, e o Safari recebeu uma interface aprimorada para os Detalhes de Segurança da Conexão, facilitando a verificação de certificados de sites.

Eis um vídeo nosso destacando as 15 principais novidades do sistema não relacionadas à Apple Intelligence:

Abaixo, o changelog da atualização com todos os detalhes:

Notas de liberação do iOS 18.4 Apple Intelligence (Todos os modelos de iPhone 16, iPhone 15 Pro e iPhone 15 Pro Max) Ferramentas de Escrita Disponíveis em praticamente qualquer lugar onde você digita, as Ferramentas de Escrita permitem que você reescreva, revise e resuma textos direto no app em que está trabalhando.

O recurso Reescrever sugere versões diferentes do texto para que você escolha a melhor combinação de fluência e palavras.

Com a função Revisar, você pode ver sugestões de melhorias para o que está escrevendo, como correções gramaticais e refinamentos da linguagem.

O recurso Resumir permite que você selecione texto em qualquer lugar onde esteja escrevendo e gere um resumo de alta qualidade.

Nas Ferramentas de Escrita, use o recurso “Descreva sua alteração” para sugerir como gostaria que um texto fosse reescrito (por exemplo, como um poema). Image Playground Use conceitos, descrições e pessoas da sua fototeca para criar imagens divertidas em vários estilos.

Deslize para ver as diferentes imagens que são criadas à medida que você adiciona conceitos ao seu playground.

Quando você cria uma imagem, pode escolher entre estilos de animação, ilustração e desenho.

Crie imagens nos apps Mensagens e Freeform, assim como em apps de terceiros.

Sincronize as imagens da biblioteca do Image Playground em todos os seus dispositivos com iCloud. Genmoji Crie emojis personalizados diretamente do teclado.

Sincronize os Genmojis da gaveta de adesivos em todos os seus dispositivos com iCloud. Compatibilidade com o ChatGPT É possível acessar o ChatGPT da OpenAI diretamente na Siri ou nas Ferramentas de Escrita.

O recurso Redigir nas Ferramentas de Escrita permite criar algo do zero com o ChatGPT.

A Siri pode usar o ChatGPT quando pertinente para fornecer uma resposta.

Não é necessário ter uma conta do ChatGPT. Suas solicitações serão anônimas e não serão usadas para treinar os modelos da OpenAI.

Inicie a sessão com o ChatGPT para acessar os benefícios da sua conta e suas solicitações serão cobertas pelas políticas de dados da OpenAI. Siri O novo design inclui uma luz pulsante que envolve a borda da tela, reage ao som da sua voz e permite que você continue a digitar ou rolar a tela enquanto fala com a Siri.

Quando não quiser fazer um pedido em voz alta, toque duas vezes na parte inferior da tela para digitar para a Siri.

Com uma maior compreensão da linguagem, a Siri acompanha melhor seu pensamento, mesmo que você se confunda ou mude de ideia no meio da frase.

O contexto da conversa é mantido durante as sessões para que você possa se referir com mais naturalidade a algo que disse em um pedido recente ou a algo que a Siri mencionou em uma resposta recente.

Os aprimoramentos de voz deixam a Siri mais natural, expressiva e clara. Fotos O app Fotos permite que você simplesmente descreva o que está buscando para encontrar fotos e vídeos.

A ferramenta de Limpeza remove distrações das fotos.

Você pode descrever a história que quer ver para criar vídeos de memórias. Notificações As notificações prioritárias aparecem no topo das suas notificações, destacando as importantes que podem precisar da sua atenção imediata.

Os resumos de notificações incluem na mesma tela as informações mais importantes para que você não perca o conteúdo de nenhuma notificação.

O novo Foco Reduzir Interrupções garante a entrega das notificações mais urgentes enquanto silencia as potenciais distrações. A Varinha Gráfica transforma em imagens os desenhos e as notas manuscritas ou digitadas no app Notas.

A Resposta Inteligente, disponível nos apps Mail e Mensagens, sugere respostas para ajudar você a lidar com mensagens rapidamente.

No Mail, a função de mensagens prioritárias analisa o conteúdo dos e‑mails e exibe no topo da caixa de entrada aqueles que requerem mais atenção.

Os resumos de transcrições no app Notas oferecem um resumo inteligente das transcrições de gravações de áudio ou gravações de ligações. App Apple Vision Pro O novo app Apple Vision Pro, instalado automaticamente para usuários com Apple Vision Pro, ajuda você a descobrir novos conteúdos e experiências espaciais, além de acessar rapidamente informações sobre o seu dispositivo. Fotos Novos filtros para mostrar ou ocultar itens que não estão contidos em um álbum ou sincronizados de um Mac ou PC, na visualização da Fototeca no app Fotos.

Reordene os itens nas coleções Tipos de Mídia e Mais Itens no app Fotos.

Opções de filtragem consistentes em todas as coleções, incluindo a capacidade de ordenar por mais antigas ou mais recentes no app Fotos.

Opção para ordenar álbuns por Data de Modificação no app Fotos.

Possibilidade de desativar as coleções “Visualizados Recentemente” e “Compartilhados Recentemente” nos Ajustes do app Fotos.

As fotos ocultas não serão mais incluídas na importação para Mac ou PC se a opção Usar Face ID estiver ativada nos ajustes do app Fotos. Esta atualização também inclui as seguintes melhorias e correções de erros: As sugestões de buscas recentes do Safari ajudam você a retornar rapidamente aos tópicos de busca anteriores ao iniciar uma nova consulta.

O Assistente de Configuração simplifica os passos que os pais precisam seguir para criar uma Conta para uma Criança para um membro da família e ativa configurações padrão adequadas para crianças, caso os pais prefiram concluir a configuração da Conta para uma Criança mais tarde.

Os Limites de Apps do Tempo de Uso persistem mesmo que uma criança desinstale e reinstale um app.

A App Store inclui resumos de avaliações de usuários para que você possa obter rapidamente informações úteis de outras pessoas.

Pause e retome o download ou a atualização de um app na App Store sem perder o progresso.

Novos widgets para o app Podcasts, incluindo um widget de Podcasts Seguidos para acompanhar seus podcasts favoritos e um widget de Biblioteca para acessar suas seções mais usadas, como Últimos Episódios, Salvos e Baixados.

Música Ambiente oferece a possibilidade de reproduzir músicas instantaneamente da Central de Controle, dando acesso a um conjunto de playlists selecionadas a dedo que oferecem trilhas sonoras para o dia a dia.

Robôs aspiradores compatíveis com Matter podem ser controlados no app Casa, além de serem adicionados a cenas e automações.

Compatibilidade com 10 novos idiomas de sistema, incluindo bengali, guzerate, canará, malaiala, marata, oriá, punjabi, tâmil, telugo e urdu.

Também disponibilizamos os links diretos para quem preferir fazer a instalação manualmente:

iPadOS 18.4

Meses após ser adiada, a reformulação do app Mail finalmente chegou com o iPadOS 18.4, com categorização automática que organiza os emails em abas como Principal, Transações, Atualizações e Promoções.

Assim como no iOS 18.4, as novidades do iPadOS 18.4 incluem o suporte aos novos idiomas da Apple Intelligence, o estilo esboço no Image Playground, a nova seção Food do Apple News+ e melhorias no Mapas, incluindo a opção de definir um idioma preferido.

Os usuários do iPad também podem aproveitar a nova filtragem no app Fotos (Photos), que agora permite classificar imagens por conteúdo compartilhado ou aquelas que não estão em álbuns. Esse recurso também está disponível com o iOS 18.4, é claro.

Confira as novidades do sistema no changelog oficial:

Notas de liberação do iPadOS 18.4 Apple Intelligence (iPad com M1 e posterior) As notificações prioritárias aparecem no topo das suas notificações, destacando as importantes que podem precisar da sua atenção imediata.

O Esboço agora está disponível como uma opção de estilo no Image Playground, para que você possa criar desenhos lindos em fundos nítidos.

Os recursos da Apple Intelligence oferecem suporte a 8 idiomas adicionais e 2 localidades de inglês adicionais, incluindo inglês (Índia, Singapura), francês (França, Canadá), alemão (Alemanha), italiano (Itália), japonês (Japão), coreano (Coreia do Sul), português (Brasil), chinês simplificado e espanhol (Espanha, América Latina, EUA). Mail A Categorização do Mail classifica suas mensagens para ajudar você a priorizar as mensagens mais importantes. Apple News+ Receitas de alguns dos melhores editores de receitas do mundo agora estão disponíveis no Apple News+.

O Recipe Catalog permite que você navegue ou pesquise para encontrar o prato perfeito e salvá-lo em suas receitas salvas.

O modo Cooking permite que você siga facilmente as instruções passo a passo.

A seção Food também inclui histórias sobre restaurantes, dicas de cozinha, alimentação saudável e mais. Fotos Novos filtros para mostrar ou ocultar itens que não estão contidos em um álbum ou sincronizados de um Mac ou PC, na visualização da Fototeca no app Fotos.

Reordene os itens nas coleções Tipos de Mídia e Mais Itens no app Fotos.

Opções de filtragem consistentes em todas as coleções, incluindo a capacidade de ordenar por mais antigas ou mais recentes no app Fotos.

Opção para ordenar álbuns por Data de Modificação no app Fotos.

Possibilidade de desativar as coleções “Visualizados Recentemente” e “Compartilhados Recentemente” nos Ajustes do app Fotos.

As fotos ocultas não serão mais incluídas na importação para Mac ou PC se a opção Usar Face ID estiver ativada nos ajustes do app Fotos. Esta atualização também inclui os seguintes aprimoramentos e correções de bugs: 8 novos emojis, incluindo objetos, plantas e um rosto sorridente, agora estão disponíveis no teclado de emojis.

As sugestões de buscas recentes do Safari ajudam você a retornar rapidamente aos tópicos de busca anteriores ao iniciar uma nova consulta.

O Assistente de Configuração simplifica os passos que os pais precisam seguir para criar uma Conta para uma Criança para um membro da família e ativa configurações padrão adequadas para crianças, caso os pais prefiram concluir a configuração da Conta para uma Criança mais tarde.

Os Limites de Apps do Tempo de Uso persistem mesmo que uma criança desinstale e reinstale um app.

A App Store inclui resumos de avaliações de usuários para que você possa obter rapidamente informações úteis de outras pessoas.

Pause e retome o download ou a atualização de um app na App Store sem perder o progresso.

Novos widgets para o app Podcasts, incluindo um widget de Podcasts Seguidos para acompanhar seus podcasts favoritos e um widget de Biblioteca para acessar suas seções mais usadas, como Últimos Episódios, Salvos e Baixados.

Música Ambiente oferece a possibilidade de reproduzir músicas instantaneamente da Central de Controle, dando acesso a um conjunto de playlists selecionadas a dedo que oferecem trilhas sonoras para o dia a dia.

As Coleções Apple Fitness+ agora podem ser adicionadas à Biblioteca.

Robôs aspiradores compatíveis com Matter podem ser controlados no app Casa, além de serem adicionados a cenas e automações.

Compatibilidade com 10 novos idiomas de sistema, incluindo bengali, guzerate, canará, malaiala, marata, oriá, punjabi, tâmil, telugo e urdu.

A seguir, estão os links diretos:

macOS Sequoia 15.4

Já o macOS 15.4 trouxe muitas das novidades supracitadas ao Mac. O Mail recebeu as mesmas melhorias do iPad, como categorização e visão em resumo. A Apple Intelligence expandiu o suporte a mais idiomas, tal como os novos emojis.

O Safari também recebeu refinamentos, incluindo uma interface redesenhada para os Detalhes de Segurança da Conexão e uma nova visualização de links da App Store; já os Ajustes do Sistema ganharam melhorias de interface na seção “Atualização de Software”.

Confira o changelog completo do sistema abaixo:

Notas de liberação do macOS Sequoia 15.4 Esta atualização introduz a capacidade de criar filmes de Memória no Fotos com a Apple Intelligence, uma nova opção de estilo Esboço no Image Playground, Categorização do Mail e melhorias para organizar e filtrar melhor sua biblioteca no Fotos. Esta versão também inclui outros recursos, correções de bugs e atualizações de segurança para seu Mac. Apple Intelligence (Mac com M1 e posterior) Filmes de memória podem ser criados descrevendo a história que você quer ver no Fotos.

O Esboço agora está disponível como uma opção de estilo no Image Playground, para que você possa criar desenhos lindos em fundos nítidos.

Os recursos da Apple Intelligence oferecem suporte a 8 idiomas adicionais e 2 localidades de inglês adicionais, incluindo inglês (Índia, Singapura), francês (França, Canadá), alemão (Alemanha), italiano (Itália), japonês (Japão), coreano (Coreia do Sul), português (Brasil), chinês simplificado e espanhol (Espanha, América Latina, EUA). Mail A Categorização do Mail classifica suas mensagens para ajudar você a priorizar as mensagens mais importantes. Fotos Novos filtros para mostrar ou ocultar itens que não estão contidos em um álbum ou sincronizados de um Mac ou PC, na visualização da Fototeca no app Fotos.

O pincel de retoque está incluído na ferramenta Limpeza.

Reordene os itens nas coleções Tipos de Mídia e Mais Itens no app Fotos.

Opções de filtragem consistentes em todas as coleções, incluindo a capacidade de ordenar por mais antigas ou mais recentes no app Fotos.

Opção para ordenar álbuns por Data de Modificação no app Fotos.

Possibilidade de desativar as coleções “Visualizados Recentemente” e “Compartilhados Recentemente” nos Ajustes do app Fotos. Esta atualização também inclui os seguintes aprimoramentos e correções de bugs: Resolve um problema em que um display Braille pode mostrar uma linha incorreta ao navegar pelas linhas com setas para a esquerda ou para a direita.

8 novos emojis, incluindo objetos, plantas e um rosto sorridente, agora estão disponíveis no teclado de emojis.

Novos widgets para o app Podcasts, incluindo um widget de Podcasts Seguidos para acompanhar seus podcasts favoritos e um widget de Biblioteca para acessar suas seções mais usadas, como Últimos Episódios, Salvos e Baixados.

Robôs aspiradores compatíveis com Matter podem ser controlados no app Casa, além de serem adicionados a cenas e automações.

Resolve um problema em que certos monitores externos podem não conseguir desligar o Night Shift.

Aumenta o limite máximo de alocação de memória padrão disponível para a GPU no Mac Studio (2025) com M3 Ultra com 256GB ou 512GB de memória unificada.

Melhora o desempenho da transcodificação no Final Cut Pro no Mac Studio (2025) com M3 Ultra.

Os Limites de Apps do Tempo de Uso persistem mesmo que uma criança desinstale e reinstale um app.

Corrige um problema em que o VoiceOver navega pelos elementos na ordem incorreta no Música.

Boas instalações, pessoal! 😃