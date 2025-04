iPads Pro e MacBooks Pro com chip “M5” deverão chegar ainda neste ano

De acordo com a Bloomberg, a Apple está em estágio avançado nos testes dos iPads Pro com o chip “M5”. Com codinomes J817 , J818 , J820 e J821 (versões de 11 e 13 polegadas, com e sem conectividade móvel), eles estariam nos planos da empresa para serem produzidos (e provavelmente lançados) ainda no segundo semestre deste ano.

Provavelmente esse novo modelo não deverá ser muito diferente do que foi lançado em maio passado. Maiores mudanças deverão ficar para os iPads Pro com o chip “M6”, os quais já estariam em estágio inicial de desenvolvimento para serem lançados em 2027 e poderão ser equipados com o modem 5G da empresa (provavelmente o “C2”).

Da mesma forma, mesmo tendo lançado há pouco tempo uma atualização do iPad base (com o chip A16 Bionic), a Apple já estaria com uma atualização para esse modelo no radar. Assim como no último update, o foco desse futuro aparelho seria a adição de um novo processador — quem sabe, finalmente com suporte à Apple Intelligence.

Novos MacBooks também estão a caminho

Quando pulamos para os computadores portáteis da Maçã, a publicação indica que novos MacBooks Pro (com a geração de chips “M5”) deverão ser lançados ainda neste ano, provavelmente no mesmo período em que foram lançados os modelos de 2024 e de 2023 (por volta de outubro/novembro).

Assim como os novos iPads Pro, eles não deverão ganhar muitas mudanças em termos de design, com algo do gênero sendo esperado apenas para 2026, quando deverão ser lançados os modelos com os chips “M6”. A última grande mudança na linha foi em 2021, com o redesign trazido com os chips M2.

Ainda segundo a publicação, a Apple também já está trabalhando nos MacBooks Air com o chip “M5”, mesmo que a geração com os chips M4 tenha sido anunciada pela empresa no início deste mês.

