Patente indica expansão da Detecção de Queda para o Apple Vision Pro

Tendo estreado no fim de 2018, o recurso Detecção de Queda (Fall Detection) do Apple Watch já ajudou a salvar muitas vidas mundo afora. Nós do MacMagazine, inclusive, já cobrimos inúmeros casos de pessoas que se acidentaram e puderam ser socorridas graças à função do vestível da Maçã.

Agora, de acordo com novas patentes vistas pelo pessoal do Patently Apple, a gigante de Cupertino está estudando a possibilidade de levar o recurso a outro wearable seu: o Apple Vision Pro.

Embora o headset da Apple permita que o usuário veja o ambiente ao seu redor mesmo quando ele está o utilizando, é possível que acidentes aconteçam em momentos de maior imersão, como quando a visão está obstruída por algum conteúdo, ou quando o usuário está em movimento.

De acordo com as patentes, a Detecção de Queda poderia ser ainda mais efetiva em um dispositivo como o Vision Pro do que em um smartwatch, uma vez que o headset traz um número ainda maior de sensores, o que inclui câmeras.

Entre as possibilidades, estaria observar se a pupila do usuário está dilatada ou não para determinar se ele realmente está inconsciente. As câmeras externas do dispositivo, por sua vez, poderiam ser usadas para que a equipe de resgate tenha um vislumbre dos arredores do usuário.

Além disso, iniciar automaticamente uma resposta de emergência (por exemplo, incluindo a descrição e/ou resumo dos arredores de um usuário) em resposta aos segundos dados biométricos indicando uma perda de consciência reduz o número de entradas necessárias para transmitir uma resposta de emergência, economizando assim energia e/ou outros recursos de computação do dispositivo eletrônico.

Embora o foco da patente seja o headset, ela também abre espaço para um futuro “Apple Glass” e até para lentes de contato inteligentes.

Será que veremos algo do tipo no visionOS 3 ou, quem sabe, na segunda geração do Apple Vision Pro? 👀

