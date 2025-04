“Solarium”: codinome do iOS 19 dá pistas do seu possível redesign

Com a data da WWDC25 confirmada, a atenção de muitos está voltada agora ao iOS 19 — o qual deverá contar com uma reformulação significativa da interface, conforme temos acompanhado. Os rumores, inclusive, sugerem que a Apple poderá incorporar fortemente o visual do visionOS, sistema operacional do Vision Pro.

Agora, o jornalista Mark Gurman (da Bloomberg) compartilhou mais alguns detalhes sobre as mudanças esperadas para o iOS 19 em seu último boletim informativo “Power On”. Na publicação, ele menciona que o novo projeto de design tem o codinome “Solarium” — que, a propósito, significa “uma sala com paredes e teto de vidro que permite a entrada de luz natural”.

Solarium is the codename for the iOS 19 and macOS 16 redesigns – explains a lot about what’s to come. pic.twitter.com/dwjF8cJqAE — Mark Gurman (@markgurman) March 30, 2025 “Solarium” é o codinome para os novos designs do iOS 19 e do macOS 16 — explica muito sobre o que está por vir.

O codinome é no mínimo adequado para as especuladas mudanças no design da próxima versão do sistema operacional, uma vez que empresa pretende adotar uma interface mais translúcida e com aspecto de “vidro”, semelhantemente à do visionOS.

Recentemente, vale notar, o leaker Jon Prosser compartilhou alguns mockups de como alguns aplicativos poderão ficar no iOS 19. No entanto, Gurman rebateu as alegações, dizendo que eles podem ser recriações de versões iniciais do iOS 19 ou mesmo que as imagens podem ser falsas; de qualquer forma, o jornalista acredita que esse “será o maior redesenho do iOS desde o iOS 7”.

