SpaceX tenta travar expansão de recursos via satélite do iPhone nos EUA

Desde 2022, os iPhones contam com recursos de conectividade via satélite que buscam dar aos usuários outras formas de se comunicar quando não há nenhum sinal de celular (ou Wi-Fi, claro) por perto.

Publicidade

Essas ferramentas começaram com o SOS de Emergência via satélite e depois se expandiram com a Assistência Rodoviária via satélite (em 2023) e com as mensagens via satélite (no ano passado).

Até agora, a Apple tem dependido quase que exclusivamente de satélites da sua parceira Globalstar de modo a viabilizar o funcionamento desses recursos. Entretanto, conforme o uso dessas ferramentas vai aumentando, novos investimentos se tornam necessários.

Segundo informações do The Wall Street Journal, porém, a Apple terá que enfrentar um obstáculo complexo para continuar se expandindo nessa área: o bilionário Elon Musk.

Publicidade

Isso porque a SpaceX, empresa comandada pelo chefão do X (antigo Twitter), pediu para que a Federal Communications Commission (FCC) — a “Anatel dos Estados Unidos” — adie a concessão de novas frequências de rádio para a Apple, as quais seriam usadas por esses recursos de comunicação via satélite.

Ainda de acordo com o veículo, a SpaceX deseja explorar as mesmas frequências para expandir a cobertura do seu famoso serviço de banda larga via satélite, Starlink. Em um documento visto pelo WSJ, a empresa de Musk lista como um motivo para o FCC não realizar essa concessão o argumento de que a ferramenta da Apple é um “recurso subutilizado”.

Oposição difícil

Ao que tudo indica, a Apple terá que travar uma longa batalha com SpaceX para conseguir ter acesso a essas frequências de rádio, uma vez que Musk é bastante próximo ao presidente dos EUA, Donald Trump, que recentemente nomeou Brendan Carr — um aliado de longa data do bilionário — como o novo chefe do FCC. Carr, inclusive, já chegou a criticar o órgão anteriormente por não atender aos interesses da SpaceX.

Publicidade

A Apple e a companhia espacial, vale notar, já conversaram sobre uma possível parceria envolvendo esses recursos a infraestrutura de satélites da SpaceX no passado, mas as negociações não parecem ter evoluído.

Tecnicamente, os recursos da Apple já até usam a infraestrutura da empresa comandada por Musk desde a chegada do iOS 18.3, quando a gigante de Cupertino passou a permitir que clientes da T-Mobile se conectem à rede da Starlink para trocar mensagens.

Vejamos no que isso vai dar…