visionOS 2.4 com Apple Intelligence, watchOS 11.4 e tvOS 18.4 são liberados para todos [atualizado 2x]

Após um bom período de testes, a Apple liberou hoje oficialmente as versões finais do visionOS 2.4 (compilação 22O238 ), watchOS 11.4 ( 22T251 ) e tvOS 18.4 ( 22L255 ), bem como o Software do HomePod 18.4 (idem).

Publicidade

O destaque dessa rodada de atualizações vai especialmente para o visionOS, que agora traz suporte à Apple Intelligence, bem como conta com dois novos aplicativos, novos recursos e suporte a mais idiomas.

Ademais, enquanto o watchOS veio com algumas poucas novidades envolvendo o HomeKit, o tvOS foca principalmente com correções de bugs e melhorias incrementais.

Vamos conferir o que há de novo?

visionOS 2.4

Começando justamente pelo sistema do Apple Vision Pro, ele está ganhando os mesmos recursos de inteligência artificial já disponíveis para usuários de aparelhos compatíveis no iOS, iPadOS e macOS.

O update inclui recursos como o app Image Playground, os Genmojis, as Ferramentas de Escrita (Writing Tools), a Resposta Inteligente (Smart Reply) no Mail e no Mensagens (Messages), a Varinha Gráfica (Image Wand) no Notas (Notes), as mensagens prioritárias no Mail e as Notificações Prioritárias (Priority Notifications).

Também há os recursos da Apple Intelligence específicos para o aplicativo Fotos (Photos), como a possibilidade de encontrar fotos e vídeos apenas descrevendo-os na busca, bem como aquela para criar um filme de Memória a partir de uma descrição.

Publicidade

A atualização também traz melhorias para o Modo Convidado (Guest User), o qual agora permite iniciar uma sessão com um iPhone ou iPad próximo, bem como de usar o Espelhamento de Tela com o AirPlay para melhor orientar um convidado.

Publicidade

Há também dois novos apps. O primeiro é o Spatial Gallery, no próprio visionOS, o qual permite aos usuários descobrir uma coleção com curadoria de fotos espaciais, vídeos espaciais e panoramas, a qual será atualizada regularmente.

O segundo é o aplicativo Apple Vision Pro, o qual pode ser instalado em iPhones e permite aos usuários descobrir novos conteúdos e experiências espaciais, bem como reúne informações sobre o dispositivo conectado à conta.

Cabe destacar que o visionOS agora passa também a suportar os idiomas espanhol e italiano — o que indica um possível lançamento iminente do Apple Vision Pro na Espanha e na Itália em breve. Como ele ainda não suporta o português, a Apple Intelligence nele obviamente também não funciona em nosso idioma ainda.

Notas de liberação do visionOS 2.4 O visionOS 2.4 agora tem Apple Intelligence — incluindo Ferramentas de Escrita, Image Playground e Genmoji — e apresenta a Spatial Gallery, o aplicativo Apple Vision Pro para iPhone e novos aprimoramentos para o Modo Convidado. Apple Intelligence Use as Ferramentas de Escrita para reescrever, revisar e resumir texto diretamente no aplicativo em que você está trabalhando e componha texto do zero usando o ChatGPT.

Responda rapidamente a mensagens com a Resposta Inteligente no Mail e Mensagens com respostas sugeridas.

Crie imagens exclusivas em vários estilos usando conceitos, descrições e pessoas da sua biblioteca de fotos com o Image Playground.

Crie emojis personalizados diretamente do teclado e use seu Genmoji em todo o sistema na sua gaveta de adesivos.

Use a Image Wand para transformar esboços em imagens no Notas.

Encontre fotos e vídeos simplesmente descrevendo o que você está procurando no Fotos.

Crie um filme de memória descrevendo a história que você quer ver no Fotos.

Use mensagens prioritárias no Mail que entendem o conteúdo das suas mensagens e priorizam aquelas que exigem sua atenção, exibindo-as no topo da sua caixa de entrada.

Fique por dentro das suas notificações com a Notificação Prioritária para facilitar a visualização de um resumo rápido das informações mais importantes. Usuário Convidado Inicie uma sessão de usuário convidado com seu iPhone ou iPad próximo e oriente o convidado usando o View Mirroring. Aplicativo Spatial Gallery Descubra uma coleção selecionada de fotos espaciais, vídeos espaciais e panoramas, atualizados regularmente. Aplicativo Apple Vision Pro Descubra novos conteúdos, experiências espaciais e acesse rapidamente informações sobre seu dispositivo usando o aplicativo Apple Vision Pro para iPhone ao atualizar para o iOS 18.4. Esta versão também inclui outros recursos e melhorias: Use o Ditado para editar texto, como substituir ou excluir uma palavra.

Ative o Modo Viagem usando a Digital Crown quando vir uma notificação de “falha de rastreamento”.

As correções de segurança incluídas com o update foram divulgadas nessa página (em inglês).

watchOS 11.4

No sistema operacional dos Apple Watches, as novidades se resumem principalmente a melhorias e correções de bugs, como a de um problema no qual a seleção de mostradores podia parar de responder durante a troca entre watchfaces.

Publicidade

Mas também temos alguns novos recursos, como uma nova opção para permitir que o alarme possa tocar mesmo caso o Apple Watch esteja com o modo silencioso ativado. Trata-se da 11ª novidade que mostramos nesse vídeo:

Além disso, o watchOS 11.4 também adiciona suporte a robôs aspiradores compatíveis com o padrão Matter, os quais podem agora ser adicionados e gerenciados a partir do aplicativo Casa (Home).

Esse suporte é bastante completo, uma vez que pode ser usado em conjunto a cenas, automações e até mesmo com a Siri. Basta pedir à assistente pessoal da Maçã para “limpar a sala de estar”, por exemplo, para que o trabalho inicie.

Notas de liberação do watchOS 11.4 Esta atualização inclui novos recursos, melhorias e correções de erros, tais como: Robôs aspiradores compatíveis com Matter podem ser controlados no app Casa, além de serem adicionados a cenas e automações.

Uma opção para permitir que os alarmes de sono e despertador soem mesmo com o Modo Silencioso ativado.

Um problema em que a seleção de mostrador podia parar de responder ao trocar de mostrador.

A Apple detalhou nessa página (em inglês) todas as correções de segurança da atualização.

tvOS 18.4 e Software do HomePod 18.4

O sistema operacional das Apple TVs recebeu apenas pequenos ajustes e correções de bugs, focados especialmente em estabilidade e melhorias no desempenho.

O mesmo vale para o Software do HomePod, que é uma versão derivada do tvOS e também chegou à versão 18.4 com essa nova leva de atualizações.

A Apple detalhou nessa página (em inglês) as correções de segurança do tvOS 18.4 e do Software do HomePod 18.4.



E aí, o que acharam das novidades? Bons updates para todos! ⬇️

Atualização, por Luiz Gustavo Ribeiro 31/03/2025 às 14:43

Ao que tudo indica, a Apple ainda não disponibilizou o watchOS 11.4 para todos — pode ser que ela tenha tirado-o do ar por algum problema ou algo do tipo.

Atualizaremos esta matéria assim que o update estiver de fato disponível. Fiquem de olho!

Atualização II, por Bruno Cardoso01/04/2025 às 14:55

Com um dia de atraso em relação aos outros sistemas, a Apple liberou agora o watchOS 11.4 para todos os relógios compatíveis.

O changelog completo da versão pode ser conferido acima.