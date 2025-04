Além de lente telefoto de 48MP, “iPhones 17 Pro” poderão ter zoom de até 7x

Em nova publicação no seu blog oficial, o leaker Majin Bu trouxe informações referentes a mudanças que poderemos ver em termos de fotografia nos “iPhones 17 Pro”, especialmente no que se refere à lente telefoto — que, como indicam rumores, deverá ter 48 megapixels.

Segundo Bu, ao contrário do que acontece com a grande-angular nos iPhones atuais (que resulta em um zoom óptico de 2x), a telefoto dos iPhones deste ano usará uma lente de 85mm (com zoom nativo de 3,5x). Graças à nova resolução, porém, será possível fazer um crop no sensor e ter imagens com zoom de 5x ou 7x.

O leaker aponta que a distância focal da lente deverá chegar a 160mm (com o zoom de 7x) — o que é uma inconsistência (uma confusão ou erro de digitação, talvez?), uma vez que, matematicamente, essa distância focal seria de 170mm.

De qualquer forma, essas mudanças, se confirmadas, serão muito bem-vindas. Enquanto a resolução de 48MP permitirá cortar fotos sem sacrificar detalhes, as três opções de zoom darão uma maior versatilidade aos usuários — em vez de apenas dobrar o zoom nativo, como é atualmente.

Além desses detalhes, Bu também ressaltou a mudança esperada para o módulo das câmeras desses novos aparelhos. Em vez do design diagonal das lentes, elas estariam dispostas horizontalmente — embora isso já tenha sido especulado, outros rumores e renders não têm mais apostado nessa mudança.

A novidade, segundo Bu, vai muito além da estética. Trata-se de uma escolha técnica para a integração dessa nova lente telefoto aprimorada, a qual, segundo o leaker, deverá promover uma “revolução na fotografia mobile”.

Esperemos para ver — ou para fotografar! 📸

