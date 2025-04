Anatel homologa Mac Studio com o chip M3 Ultra

A Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel) acaba oficializar a homologação do novo Mac Studio — ou pelo menos parte dela.

Anunciado no início do mês passado, o novo computador profissional da Maçã conta com duas versões: uma com o chip M4 Max e outra com o mais poderoso M3 Ultra — que é justamente a versão homologada hoje ( A3389 ); a especificação mais em conta ( A3143 ) ficou de fora, por enquanto.

Eis o Certificado de Homologação do novo Mac Studio:

Lançado para ser o computador mais potente da Apple (pelo menos até a empresa quem sabe atualizar o Mac Pro), o Mac Studio com o chip M3 Ultra chega com novidades interessantes, como até 512GB de memória unificada e até 16TB de armazenamento. Ele também pode ser configurado com até 32 núcleos de CPU (com 24 núcleos de performance) e até 80 de GPU .

Ainda sem data de lançamento confirmada no Brasil, o Mac Studio com o chip M3 Ultra custará a partir de R$52.000.

Ver preços Mac Studio de Apple Preço à vista: a partir de R$23.399,10

Preço parcelado: a partir de R$25.999,00 em até 12x

Chip: M4 Max (CPU de 14 ou 16 núcleos; GPU de 32 ou 40 núcleos) ou M3 Ultra (CPU de 28 ou 32 núcleos; GPU de 60 ou 80 núcleos)

Memória: 36GB, 48GB, 64GB, 96GB, 128GB, 256GB ou 512GB

Armazenamento: 512GB, 1TB, 2TB, 4TB, 8TB ou 16TB

