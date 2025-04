App PaperVault é um “cofre” digital para armazenar informações em papel

Com o mundo moderno, ficou cada vez mais cômodo armazenar informações sensíveis em meios digitais. No entanto, assim como os perigos que residem no papel, deixar esse tipo de arquivo em nossos dispositivos ou em chaves físicas está longe de ser algo completamente seguro.

Publicidade

Mas e se pudéssemos combinar as duas coisas? Essa é a ideia do PaperVault, app do desenvolvedor independente Miguel Arroz. Ele basicamente permite armazenar informações como sequências de códigos QR que podem ser impressos e facilmente escaneáveis.

Protegidas por uma senha conhecida apenas pelo usuário, essas informações são armazenadas localmente nos códigos QR e ficam protegidas com padrões rigorosos de criptografia — o que torna difícil tanto o vazamento dele por meios digitais quanto o acesso físico.

Essa novidade pode ser bastante útil para armazenar chaves de segurança (do 1Password, por exemplo) ou até mesmo a chave reserva para a Conta Apple (caso você use esse método de recuperação). Assim, é possível imprimi-las, mas de forma criptografada.

Disponível de forma gratuita na App Store, o PaperVault tem em seus planos uma versão para o macOS, o suporte a diferentes tipos de documentos, mais opções para segurança e privacidade e outras melhorias.