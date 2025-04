App Store hospeda VPNs que teriam vínculo com o exército chinês

De acordo com o Financial Times, a App Store — bem como a Play Store, do Google — hospeda apps de VPN que possuem ligações com militares chineses. Os apps, que apresentam risco à privacidade do usuário, foram relatados à Apple e um deles já até foi removido da loja.

O grupo de pesquisa Tech Transparency Project publicou um relatório que analisou os 100 principais apps de VPN ofertados na App Store dos Estados Unidos em 2024 e apontou que 1 em cada 5 pertenciam secretamente a empresas chinesas, que por leis de segurança nacionais devem manter registrados os dados de navegação e disponibilizá-los ao governo.

Serviços de VPN foram originalmente projetados para proteger a privacidade do usuário durante a navegação na web, garantindo que os sites visitados não sejam acessados por terceiros — sendo possível até mesmo contornar o bloqueio geográfico para serviços de streaming, por exemplo. Contudo, uma VPN falsa pode expor os dados de navegação de um usuário, colocando sua privacidade em risco.

A investigação conjunta levou à descoberta de 5 apps — 3 deles que haviam sido baixados por mais de 1 milhão de usuários — que estão ligados à empresa Qihoo 360, associada ao exército chinês. São eles:

A Qihoo 360 é considerada pelo Departamento de Defesa dos EUA uma “empresa militar chinesa” e foi alvo de sanções pelo país em junho de 2020, por motivos de segurança nacional, devido ao “risco significativo” da ligação da empresa com o exército chinês. Além do Exército de Libertação Popular, pelo menos oito ministérios do governo chinês são clientes da Qihoo 360.

A produtora de apps Innovative Connecting, responsável pelos 5 apps listados acima, está sob o controle da Qihoo 360 e é associada a uma série de VPNs interligadas cuja propriedade é ofuscada por uma rede de empresas de fachada offshore. Essa jogada é utilizada em pelo menos 20 outros apps de VPN de domínio chinês e “esconde” as propriedades chinesas sob as VPNs, tornando-as mais difíceis de ser identificadas pelo usuário.

A descoberta da propriedade chinesa escondida em diversos apps de VPN mostra que os processos de verificação da própria Apple podem ser falhos — o que pode se tornar um problema para os usuários.

Teoricamente, a App Store possui diretrizes para os apps de VPN ofertados, que não devem “vender, usar ou divulgar” nenhum dado a terceiros. No entanto, as regulamentações internas da China acabam por contornar os princípios da Apple.

O relatório completo do TTP apresenta detalhadamente a complexa rede de indivíduos e empresas ocultas que os investigadores tiveram que encontrar para desvendar as conexões. Após o Financial Times alertar a Apple, o SnapVPN foi removido da App Store, mas os demais apps continuam operando normalmente — até agora.