Em um movimento absolutamente inesperado, a Apple anunciou hoje a aquisição da OpenAI por exatos US$41,04 bilhões. O valor, que pode parecer aleatório, faz referência à icônica data de hoje, 1/04.

“Olha, a verdade é que nós falhamos feio em IA. A Siri não atingiu as nossas expectativas e sabemos disso”, admitiu Tim Cook, CEO da Apple, em uma declaração rara de autocrítica. “Era hora de parar de fingir que a Siri evoluiria com as nossas próprias ferramentas e simplesmente comprar uma empresa que realmente entende do assunto.”

Com a aquisição, a Apple promete uma revolução na assistente virtual dos seus dispositivos. A Siri será oficialmente descontinuada e dará lugar ao GPT, que será invocado pelo comando “E aí, GPT”. O novo assistente estará presente no iPhone, iPad, Mac e até mesmo no Vision Pro, oferecendo uma experiência significativamente mais inteligente e responsiva.

Outra grande mudança anunciada é a exclusividade do ChatGPT para o ecossistema da Apple. A partir de agora, apenas usuários de dispositivos Apple poderão acessar o serviço. Isso significa que donos de dispositivos Android e PCs com Windows precisarão comprar um iPhone ou Mac caso queiram continuar usando a IA da OpenAI.

“Nossos valores sempre foram sobre integração perfeita entre hardware e software. E agora, também de inteligência artificial”, afirmou Cook. “Se você quer a melhor IA do mundo, precisa estar no melhor ecossistema do mundo.”

Para liderar essa nova era de IA na Apple, Sam Altman, CEO da OpenAI, foi hoje nomeado co-CEO da companhia ao lado de Cook. “Sempre admirei a Apple, e agora posso finalmente garantir que a próxima grande revolução da empresa será a inteligência artificial”, declarou Altman.

Ainda não há uma previsão exata de quando as mudanças serão implementadas, mas fontes indicam que os primeiros dispositivos compatíveis com o novo GPT serão anunciados na WWDC25.

Enquanto isso, se você chegou até aqui acreditando em tudo isso… Feliz 1º de abril! 😆 Ah, e caso esteja se perguntando: sim, este artigo foi escrito com a ajuda do ChatGPT — diretamente de um Mac, ou seja, sem bloqueio por parte da Apple. 😜

A partir de agora, não publicaremos mais posts do Dia da Mentira aqui no site — salvo se nós mesmos cairmos em algo (difícil…) ou se fizermos algum post especificamente sobre essas pegadinhas.