Celular Seguro enviará mensagens para dispositivos roubados por WhatsApp e SMS

O Governo Federal anunciou nesta semana mais uma atualização para o aplicativo Celular Seguro, que agora será capaz de enviar uma mensagem via WhatsApp ou SMS para a pessoa em posse de um smartphone irregular, convocando-a a devolver o aparelho.

A novidade, que só foi possível graças à integração dos bancos de dados das operadoras brasileiras com o da Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel), se baseia no IMEI (identificador único e intransferível do aparelho) para determinar se a mensagem deve ser enviada ou não, o que significa que ela deverá funcionar mesmo se a linha do smartphone for alterada.

Além de avisar a pessoa em posse do dispositivo sobre a situação, a mensagem também diz que, caso ela não leve o aparelho a uma delegacia civil o mais rápido possível, poderá ser alvo de um inquérito por furto, roubo, receptação ou associação criminosa.

Para que a função entre em ação, porém, o dono original do aparelho precisa ter ativado o Modo Recuperação, que permite o bloqueio da linha telefônica e das contas bancárias vinculadas ao aparelho, mas mantém o IMEI ativo. Lançado em dezembro passado, esse recurso é uma alternativa ao modo de bloqueio total — o qual, por inutilizar o identificador único do smartphone, torna o envio de mensagens impossível.

Marcado para entrar em cena nesta sexta-feira (4/4), esse novo sistema de envio de mensagens estará disponível tanto para usuários de iPhones quanto de aparelhos Android.

via CBN