Como configurar o ChatGPT para a Siri e a Apple Intelligence [iPhone, iPad e Mac]

Além de poder usar todas as funções disponibilizadas pela Maçã com a Apple Intelligence, agora é possível utilizar os serviços do ChatGPT, da OpenAI, interagindo diretamente com a Siri.

Por meio da inteligência artificial da OpenAI, você pode fazer coisas como usar a Siri, as Ferramentas de Escrita, a inteligência visual e também conectar a sua conta do ChatGPT, caso seja um assinante.

Veja como configurar isso na prática! 🙂

Como configurar o ChatGPT na Apple Intelligence pelo iPhone/iPad

Depois que tiver ativado a Apple Intelligence no seu aparelho — devidamente atualizado para o iOS/iPadOS 18.4 —, abra os Ajustes e toque em “Apple Intelligence e Siri”. Selecione “ChatGPT” e vá em “Configurar”.

Você poderá usar o ChatGPT sem uma conta, escolhendo “Ativar ChatGPT” ou usá-lo com uma conta existente, selecionando “Usar o ChatGPT com uma Conta” e seguindo as instruções exibidas na tela.

O bom de conectar a sua conta é que você terá todo o seu histórico de pedidos centralizado no ChatGPT e, se for um membro pagante do serviço, não será afetado pelos limites diários impostos a usuários gratuitos.

Como configurar o ChatGPT na Apple Intelligence pelo Mac

Abra os Ajustes do Sistema e clique em “Apple Intelligence e Siri”, na barra lateral esquerda.

Selecione “ChatGPT”, depois “Configurar” e “Seguinte”, para escolher se quer usá-la com ou sem uma conta no serviço.

Simples, não?! 🙂