Firefox 137 é lançado com melhorias em abas, pesquisas e PDFs

A Mozilla liberou hoje a versão 137 do Firefox, a qual foi lançada com as tradicionais correções e melhorias, mas também com uma série de novos recursos bastante interessantes, como os grupos de abas, funcionalidades relacionadas a buscas e também novas features direcionadas para PDFs.

Publicidade

Começando pela novidade principal, os grupos de abas permitem agrupar determinadas guias do navegador e até mesmo rotulá-las para permitir um melhor gerenciamento — algo que funciona tanto com as abas horizontais tradicionais quanto com as recém-lançadas abas verticais.

Para agrupar abas no Firefox é muito simples, basta selecionar uma aba com o cursor e arrastar para cima de outra até que um destaque colorido apareça. Quando um grupo estiver feito, é possível renomeá-lo, definir uma cor para ele e até mesmo salvá-lo para acessá-los após eles serem fechados.

Outra novidade interessante na nova versão do Firefox é o botão de pesquisa unificado. Ele permite trocar facilmente o mecanismo de pesquisa a ser usado na barra de endereços a partir de qualquer página — sem a necessidade de ter que navegar até as configurações do navegador.

Semelhantemente ao que acontece no Safari, agora a barra de endereços mantém o termo pesquisado mesmo após a busca ser realizada — e não o endereço do buscador. É algo que facilita bastante a edição do termo pesquisado diretamente da barra de endereços, caso necessário.

Ainda falando em pesquisa, ao digitar determinado termo na barra de endereços ao navegar em um site, o navegador sugerirá a pesquisa dentro da própria página, caso haja suporte. Ele também sugerirá adicionar o site aos mecanismos de busca caso ele seja utilizado duas vezes.

Além disso, o Firefox também exibirá configurações comuns do navegador a depender do termo sendo digitado na barra de buscas, bem como permitirá acessar diferentes seções rapidamente usando uma “@” à frente do termo (como @bookmarks, @tabs, @history e @actions).

Por fim, agora o Firefox reconhece automaticamente todos os links em PDFs e os transforma automaticamente em hiperlinks, permite assinar documentos direto pelo navegador e também usar a barra de pesquisas como uma calculadora — à la Spotlight.

No iOS, o Firefox também foi atualizado e ganhou um novo seletor de ícones personalizáveis, suporte ao modo escuro do sistema para o ícone, melhorias relacionadas a à experiência com PDFs e outras novidades.

O Firefox para macOS pode ser baixado gratuitamente nessa página, enquanto a versão para iOS pode ser baixada na App Store.