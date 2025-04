iOS 19 poderá matar suporte aos iPhones XR, XS e XS Max

Após estender o suporte do iOS 18 a todos os iPhones que eram compatíveis com o iOS 17, a Apple deverá cortar pelo menos três aparelhos antigos da lista dos que suportarão o iOS 19 — previsto para ser apresentado em junho e ser lançado oficialmente em setembro.

Com o novo sistema, deverão ficar de fora do update o iPhone XR, iPhone XS e iPhone XS Max. Lançados em 2018, eles são os últimos remanescentes da “geração X” do aparelho ainda suportados, a qual foi introduzida para comemorar os dez anos do iPhone original.

De acordo com o 9to5Mac, essa informação vem de uma conta privada do X (antigo Twitter) a qual costuma acertar informações relacionadas a softwares da Apple. Inclusive, esse mesmo leaker compartilhou detalhes precisos sobre a compatibilidade do iOS 18, no ano passado.

Caso a eliminação desses aparelhos seja confirmada, a geração dos iPhones 11 (que é equipada com o chip A13 Bionic) será a mais antiga a suportar a futura atualização. Lançado um ano depois com o mesmo processador, o iPhone SE (2020) também deverá ser atualizado.

Esse novo rumor vai de encontro com uma aposta do site francês iPhoneSoft, no finalzinho do ano passado, a qual apontava que o novo iOS seria novamente compatível com todos os aparelhos suportados pelo anterior — o que seria uma surpresa interessante.

E o iPadOS?

Algo que converge entre os dois rumores, no entanto, é no que diz respeito à compatibilidade do iPadOS 19. Segundo ambos, o futuro sistema para os tablets da Apple não poderá ser baixado no iPad de 7ª geração, que deverá ser “aposentado” junto ao seu chip A10 Fusion.

De qualquer forma, vale sempre recordar que a mera compatibilidade não garantirá o suporte a todos os recursos lançados para os aparelhos. Isso é algo que vem acontecendo nos últimos anos e ficou ainda mais evidenciado com a limitação imposta pela Apple Intelligence.

Além disso, vale recordar que a Apple continua disponibilizando updates de segurança para até duas versões anteriores dos seus sistemas operacionais, então quem ficar no iOS 18 ainda estará devidamente protegido.