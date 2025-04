Visa propôs US$100 milhões para assumir bandeira do Apple Card, diz WSJ

A briga pelo domínio dos pagamentos digitais está acirrada, e a Visa decidiu entrar com tudo. Segundo o Wall Street Journal, a multinacional teria oferecido um adiantamento de US$100 milhões à Apple para garantir o contrato do Apple Card.

De acordo com o WSJ, essa é uma tentativa clara de tirar a Mastercard do jogo — até agora, a rede por trás do cartão da Maçã.

Como sabemos há algum tempo, o Goldman Sachs quer sair da parceria depois de prejuízos consideráveis. De qualquer forma, espera-se que a Apple feche com uma rede para o cartão antes de escolher o banco que substituirá o Goldman Sachs.

Essa jogada da Visa, com um pagamento antecipado tão alto, é algo raro — geralmente reservado para programas de cartão premium. Enquanto isso, a American Express estaria tentando assumir tanto a emissão quanto a bandeira do cartão, e a Mastercard estaria fazendo de tudo para não perder o contrato.

A disputa é acirrada porque o Apple Card é um dos maiores cartões de marca conjunta (co-branded) do mercado. A rede escolhida precisará se alinhar com os planos futuros da empresa no setor financeiro — e é justamente isso que está deixando a competição ainda mais acirrada.

Além de garantir o contrato, a vencedora terá a chance de se integrar ainda mais ao ecossistema financeiro da Apple. A Mastercard, por exemplo, já explorou a possibilidade de usar sua plataforma Finicity para facilitar o acesso a contas bancárias dentro do sistema da Apple — mostrando que não quer sair de cena tão cedo.

Tudo isso acontece enquanto a Apple avança cada vez mais no mercado financeiro — um movimento que tem deixado rivais e parceiros de olho. Com a decisão final se aproximando, ainda não está claro quem sairá vitoriosa, mas uma coisa é certa: todo mundo quer um pedaço do crescente império financeiro.