WhatsApp testa exibição da contagem de usuários online em grupos

Na versão de testes 25.8.74 do WhatsApp, disponível no TestFlight, o site WABetaInfo descobriu que a plataforma está testando a exibição da quantidade de membros online em grupos — uma estratégia que poderá incrementar o engajamento nesse tipo de chat no aplicativo.

Como pode ser visto nas capturas de tela abaixo, o contador de grupos aparecerá no local onde atualmente são exibidos os nomes (ou números) dos participantes. Bastará estar navegando no app para ser incluído na contagem — não será preciso necessariamente estar com a conversa em grupo aberta.

Outro detalhe importante é no que diz respeito à privacidade. Ao contrário das configurações dos recibos de leitura, que são ignoradas em grupos, só aparecerão na contagem de membros online usuários que tenham permitido essa exibição nas configurações do app.

Da mesma forma, apenas usuários que permitem visualizar seus status “online” conseguirão visualizar quantos membros estão ativos no momento. Esse detalhe é importante pois, em certas circunstâncias, o recurso poderia “dedurar” alguém que não quisesse ser visto online.

Apesar de a novidade ainda estar em testes, alguns usuários da versão estável do WhatsApp já conseguem vê-la funcionando.

Mudanças na interface

Adicionalmente, o WhatsApp também está testando (na versão 25.9.10.72) uma nova interface para a folha de anexos. Na futura versão, as opções para câmera, documento, localização e contato ficarão dispostas em uma linha superior, não ocupando mais sua extensão total.

Enquanto isso, a parte inferior exibe uma grade rolável com as mídias recentes, as quais podem ser anexadas com facilidade à conversa. Inclusive, há um indicador de data durante a rolagem o qual permite pular rapidamente para um mês ou ano específico, facilitando a procura.

Embora possa facilitar o acesso às mídias (antes, era preciso tocar na opção “Fotos”), a nova interface — pelo menos por enquanto — não conta com as opções para “Enquetes” e “Eventos” — algo que poderá ainda ser adicionado no seu processo de desenvolvimento, antes do lançamento público.