Apple Intelligence: como criar Genmojis, os emojis personalizados [iPhone, iPad e Mac]

Atualmente, podemos dizer que existem emojis para quase tudo. Mesmo com a inclusão de novos deles todos os anos, ainda assim há situações em que não conseguimos expressar exatamente o que gostaríamos dessa forma.

Foi pensando nisso que a Apple lançou, sob o guarda-chuva da Apple Intelligence, os Genmojis. Com eles, você pode criar emojis personalizados — descrevendo a aparência que você quer que o Genmoji tenha ou usar a foto de uma pessoa para servir de base.

É possível adicionar os Genmojis em mensagens, compartilhá‑los como adesivos ou usá-los como Tapbacks. Veja como criá-los no seu iPhone, iPad ou Mac! 😉

Como criar um Genmoji pelo iPhone/iPad

Toque em qualquer campo de texto do sistema e selecione o ícone de 😀 ou 🌐 abaixo do teclado.

Selecione o ícone do Genmoji (na parte superior direita do teclado). No campo de texto “Descreva um Genmoji”, digite o que quiser, toque em “Concluído” e aguarde alguns instantes.

Role pelas opções mostradas para escolher aquela que mais lhe agrada. Ou toque nos três pontinhos, acima de cada um, para copiá-lo, compartilhá-lo, salvar nos seus adesivos ou adicionar uma legenda.

Para criar um Genmoji baseado em uma foto, digite o nome de uma pessoa que você tenha identificado no app Fotos, adicione uma descrição, vá até “Escolher uma Pessoa”, selecione uma pessoa que esteja identificada na fototeca e uma variação.

Como adicionar um Genmoji a uma mensagem

Se quiser adicionar um Genmoji a uma mensagem, passe o dedo até encontrar o Genmoji que você quer usar e selecione “Adicionar”.

Como apagar um Genmoji pelo iPhone/iPad

Para apagar um Genmoji, mude para o teclado de emojis, passe o dedo para a direita ou toque em cima do ícone representado por um adesivo. Mantenha um Genmoji pressionado e escolha a opção “Remover”.

No app Mensagens, você ainda pode fazer isso tocando em “Adesivo”, mantendo um Genmoji pressionado e escolhendo “Remover”.

Como criar um Genmoji pelo Mac

Enquanto estiver digitando em um aplicativo no Mac, pressione fn E no teclado, vá até Editar » Emoji e Símbolos (na barra de menus) ou clique diretamente no emoji, ao lado da barra de inserção de texto.

Clique no ícone do Genmoji, no canto superior direito do Visualizador de Caracteres, insira uma descrição no campo “Descreva um Emoji”, pressione return e aguarde alguns instantes.

Você também pode inserir uma descrição no campo “Descreva um Emoji” e clicar em “Criar Novo Emoji”. Use as setas para encontrar o Genmoji que preferir e depois clique em “Adicionar”.

Para criar um Genmoji baseado em uma foto, insira o nome de uma pessoa que você tenha identificado no app Fotos, adicione a descrição e vá até “Criar Novo Emoji”.

Como apagar um Genmoji pelo Mac

Para apagar um Genmoji, pressione novamente fn E no teclado e clique no ícone de um adesivo. Mantenha a tecla ⌃ control pressionada, clique no Genmoji que deseja apagar e depois vá em “Apagar”.

Ou, no app Mensagens, clique em “Adesivos”, selecione o Genmoji enquanto mantém a ⌃ pressionada e escolha “Apagar”.

Bem bacana, não acharam?! 😊