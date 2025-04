Apple Intelligence: como criar imagens com o app Image Playground [iPhone, iPad e Mac]

Dentre todos os recursos iniciais da Apple Intelligence, há um muito bacana e útil para quem quer gerar imagens baseadas em uma determinada descrição.

Por meio do aplicativo Image Playground, usuários podem fazer uma combinação de conceitos, descrições em texto e pessoas que estejam na sua galeria de fotos para criar imagens em um dos estilos disponibilizados pela Maçã.

Esse recurso está disponível em iPhones, iPads e Macs que estejam com a Apple Intelligence habilitada. Veja como usar na prática! 😊

Abra o app no seu dispositivo, toque/clique no “+” e escolha um conceito (como um tema, uma fantasia, um acessório ou um lugar), uma descrição no campo dedicado ou uma imagem a partir de uma pessoa nas suas fotos — para isso, é preciso que ela tenha sido nomeada no app Fotos.

Você também pode criar uma imagem baseada em uma foto, como uma de um pet, uma comida ou da natureza, indo até o “+” e depois tocando/clicando em “Escolher Foto” ou “Tirar Foto”.

Para alterar o estilo da imagem, vá até “+” e escolha o desejado. Já para ver as variações de uma imagem, toque ou clique no balão de pré‑visualização e role o dedo para a esquerda ou use o trackpad do Mac para fazer isso. Para classificar uma imagem, use os emojis 👍 ou. 👎 para ajudar a melhorar a experiência app.

Quando estiver satisfeito com a imagem, vá até “OK” no canto superior direito para salvá‑la na sua galeria.

Você ainda pode enviar a imagem diretamente em uma conversa do app Mensagens (Messages), tocando/clicando no “+” e no ícone do app (ou crie uma do zero a partir do mensageiro).