Assinantes do Apple TV+ compram mais produtos da empresa, segundo pesquisa

A estratégia do Apple TV+ pode ainda representar uma grande incógnita para muita gente, visto que a empresa não obtém grandes lucros com seu serviço de streaming.

No entanto, uma nova pesquisa do Consumer Intelligence Research Partners (CIRP) revela que a Apple pode ter uma boa motivação por trás desses investimentos: integrar os usuários ao seu ecossistema. Segundo dados apresentados, os assinantes do Apple TV+ têm uma maior probabilidade de possuir diferentes produtos da Maçã.

De acordo com os dados referentes a 2024, ⅓ dos assinantes do Apple TV+ adquiriram um novo dispositivo da Apple nos três meses que antecederam a entrevista. Além disso, os assinantes do serviço de streaming tendem a ter mais de um dispositivo da empresa: mais da metade possui iPhone, iPad e Mac, enquanto apenas 13% possuem somente um dos três dispositivos.

Portanto, quanto mais dispositivos um determinado assinante possui, mais imerso ele está no ecossistema da empresa, de modo que é possível entender o porquê de a Apple continuar investindo nas suas produções originais.

Nesse caso, por exemplo, os dados apontam tendências positivas para a Apple e sua capacidade de fidelizar clientes.

O Apple TV+ está disponível no app Apple TV em mais de 100 países e regiões, seja em iPhones, iPads, Apple TVs, Macs, dispositivos Android, smart TVs ou online — além também estar em aparelhos como Roku, Amazon Fire TV, Chromecast com Google TV, consoles PlayStation e Xbox. O serviço custa R$21,90 por mês, com um período de teste gratuito de sete dias. Por tempo limitado, quem comprar e ativar um novo iPhone, iPad, Apple TV ou Mac ganha três meses de Apple TV+. Ele também faz parte do pacote de assinaturas da empresa, o Apple One.

