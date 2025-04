iOS 18.4 estaria reinstalando apps apagados em alguns iPhones

Alguns usuários que atualizaram seus iPhones para o iOS 18.4 (versão mais recente do sistema, liberada anteontem) estão relatando que aplicativos e jogos estão simplesmente sendo instalados aleatoriamente após o update.

Como indicam os relatos em fóruns como o Reddit e até mesmo na comunidade de suporte da Apple, o software mais baixado de forma aleatória parece ser o jogo de sobrevivência Last War, mas há relatos de outros títulos e de apps como o Dropbox.

Embora alguns desses usuários afetados relatem o download de jogos que nunca estiveram em seus dispositivos, outros afirmam se tratarem de títulos baixados por eles anteriormente (e apagados) — o que é bem mais provável.

Depois de atualizar para o iOS 18.4, meu iPhone instalou aleatoriamente Last War: Survival. Este aplicativo foi instalado anteriormente no meu iPhone há alguns meses, mas desinstalado depois de algumas horas. Agora apareceu de volta na minha Tela de Início. Muitos usuários estão relatando o mesmo com aplicativos diferentes.