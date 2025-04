Patente da Apple mostra iPhone com um design feito totalmente de vidro

Não é de hoje a ideia de que a Apple almeja introduzir no mercado dispositivos feitos totalmente de vidro — ainda que algo assim seja um feito e tanto, tecnologicamente falando. Contudo, a empresa registrou recentemente uma patente para iPhone, Apple Watch e Mac a qual indica que os dispositivos de vidro, com exibição de imagens na parte frontal e traseira, estão, sim, em seus planos.

O documento, divulgado pelo Patently Apple, mostra dispositivos não só com a tela e traseira em vidro, mas todas as superfícies externas, como as laterais, feitas do material — deixando o aparelho com um visual transparente e uniforme, podendo ser utilizado de qualquer ângulo.

O revestimento de vidro também pode significar novas capacidades interativas, como áreas sensíveis ao toque e à pressão que se estendem para as laterais e a traseira, criando uma interface multifacetada que se adapta à face do dispositivo que o usuário segura e orienta.

As imagens ilustram um iPhone com seus seis lados em vidro e um display que pode “transitar” entre todas as superfícies, alterando sua disposição drasticamente a depender da orientação do dispositivo — e permitindo interações contextuais com qualquer um de seus lados voltado ao usuário.

Alguns designs contam com laterais manuseáveis, as quais permitem que o usuário realize ações como controlar o volume e a reprodução de mídia ao aplicar pressão (em um sistema parecido com o do finado 3D Touch). Além disso, é possível encontrar acomodações para microfones e alto-falantes, além de mecanismos para desmontar os dispositivos, em caso de reparos.

Conceitos para outros dispositivos da Apple também estão incluídos na patente, como uma torre de vidro para o Mac Pro com design em formato de prisma octogonal e um Apple Watch feito quase inteiramente de vidro transparente.

A intenção da Apple em desenvolver dispositivos inteiramente em vidro remonta, pelo menos, a 2014 — e seu ex-líder do departamento de design Jony Ive já revelou intenções de criar um iPhone a partir de uma única placa de vidro sem emendas.

Vale ressaltar que as patentes não indicam alguma garantia de que os modelos se concretizarão e serão comercializados. Contudo, elas podem apresentar uma potencial visão de quais serão os planos da Maçã a longo prazo, com inovações e dispositivos mais imersivos e interativos.