Promoções na App Store: Up Slide Down, Lanota – Music game with story, Pictello Visual Stories e mais!

Nesta quarta-feira, confira e aproveite a nossa seleção de promoções na App Store!

Up Slide Down, desenvolvido pela Digital Hole Pvt. Ltd., é uma excelente opção de puzzle. Seu trabalho é colocar as peças em ordem, movendo-as para os espaços vazios.

São nove modelos de quebra-cabeça, cada um com um tema diferente.

Confira um vídeo:

Aproveite a oferta e boa diversão! 😃

Abaixo outros jogos/apps que, juntos, somam mais de R$160 em descontos:

Jogos

Jogo musical.

Jogo de ação/luta.

Jogo de ação.

Aplicativos

Crie histórias com fotos e vídeos.

Teclado com foco na acessibilidade.

Sintetizador musical.

Aproveitem as ofertas e até amanhã! Lembrando que elas são sempre por tempo limitado, então é bom correr. 🚀