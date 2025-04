“Ruptura” segue na liderança entre as séries mais populares do Apple TV+

No último mês de exibição da segunda temporada de “Ruptura” (“Severance”), a série repetiu o feito dos meses anteriores e continuou com o título de mais popular do Apple TV+ em março — tanto no Brasil quanto no mundo —, segundo o JustWatch.

Quando pegamos o recorte das séries, a nível nacional, a produção comandada por Ben Stiller foi acompanhada por “Ladrões de Drogas” (“Dope Thief”), “O Estúdio” (“The Studio”), “Silo” e “Alvo Primário” (“Prime Target”) no Top 5.

O ranking global ficou bem parecido, com algumas pequenas alterações na ordem das séries mais bem colocadas e na presença de “Mythic Quest” no Top 5 — em vez de “Alvo Primário”, como na seleção nacional.

Pulando para os filmes, temos um cenário também semelhante, com “Entre Montanhas” (“The Gorge”) e “Assassinos da Lua das Flores” (“Killers of the Flowers Moon”) em primeiro e segundo lugares nacional e globalmente.

Também apareceram nos dois rankings (em colocações diferentes) “Como Vender a Lua” (“Fly Me to the Moon”) e “Tetris”. A diferença aqui foi a presença de “Lobos” (“Wolfs”) no ranking nacional e “Napoleão” (“Napoleon”) no global.

Vale lembrar que os dados do JustWatch podem não representar fielmente as audiências das produções listadas, uma vez que são analisados dados de popularidade obtidos pela plataforma. Mesmo assim, eles ajudam a apontar tendências e medir, ainda que indiretamente, quais produções do Apple TV+ estão mais ou menos em alta em diferentes períodos e locais do mundo.

