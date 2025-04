“The Husbands”: Apple TV+ terá nova série de dramédia com Juno Temple

O Apple TV+ anunciou hoje a sua nova série de dramédia intitulada “The Husbands”, a qual será estrelada pela vencedora do SAG e do BAFTA Juno Temple (“Ted Lasso”). Produzida pela A24, ela é uma adaptação do livro homônimo de Holly Gramazio, premiada autora e designer de games.

Publicidade

Temple dará vida a Lauren, uma mulher que é recepcionada pelo seu marido Michael ao voltar para o seu flat em Londres em uma noite qualquer. Há, no entanto, um pequeno problema: ela nunca viu esse homem em sua vida.

Enquanto a protagonista tenta descobrir quem é esse homem e como ela teria acabado se casando com ele, Michael vai até ao sótão da sua casa trocar uma lâmpada, mas acaba desaparecendo sem qualquer explicação. No seu lugar, um novo marido completamente novo aparece.

Percebendo que seu sótão está criando um suprimento infinito de maridos, Lauren confronta a questão: se trocar de vida é tão fácil quanto trocar uma lâmpada, como você sabe que tomou o caminho certo? Quando você para de tentar fazer melhor e começa a viver de verdade?

“The Husbands” tem como produtores executivos a vencedora do WGA Miriam Battye (que também atua como roteirista), o indicado ao Emmy Award Craig Gillespie (que também trabalhará como diretora) e Annie Marter (pela Fortunate Jack Productions) ao lado de Gramazio e da própria A24.

Publicidade

A produção, que terá oito episódios, ainda não tem data de lançamento confirmada.

O Apple TV+ está disponível no app Apple TV em mais de 100 países e regiões, seja em iPhones, iPads, Apple TVs, Macs, dispositivos Android, smart TVs ou online — além também estar em aparelhos como Roku, Amazon Fire TV, Chromecast com Google TV, consoles PlayStation e Xbox. O serviço custa R$21,90 por mês, com um período de teste gratuito de sete dias. Por tempo limitado, quem comprar e ativar um novo iPhone, iPad, Apple TV ou Mac ganha três meses de Apple TV+. Ele também faz parte do pacote de assinaturas da empresa, o Apple One.

NOTA DE TRANSPARÊNCIA: O MacMagazine recebe uma pequena comissão sobre vendas concluídas por meio de links deste post, mas você, como consumidor, não paga nada mais pelos produtos comprando pelos nossos links de afiliado.